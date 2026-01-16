Πόσο κακό είναι ένα περιστασιακό τσιγάρο;
Πόσο κακό είναι ένα περιστασιακό τσιγάρο;
Είναι πράγματι ακίνδυνο το περιστασιακό κάπνισμα ή απλώς μια συνήθεια που υποτιμούμε συστηματικά;
Η δημόσια συζήτηση γύρω από το κάπνισμα έχει αλλάξει δραστικά τις τελευταίες δεκαετίες. Από κοινωνικά αποδεκτή και σχεδόν κομψή συνήθεια, το τσιγάρο έχει μετατραπεί σε σύμβολο κινδύνου, εξάρτησης και ασθένειας. Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα ότι «ένα δεν βλάπτει» παραμένει βαθιά ριζωμένη. Και ίσως γι’ αυτό αξίζει να την εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Για πολλούς ανθρώπους λοιπόν, το τσιγάρο δεν αποτελεί πια μια καθημερινή συνήθεια αλλά μια «εξαίρεση».
Ένα τσιγάρο σε μια έξοδο, ένα ακόμη σε μια περίοδο έντονου στρες, ένα σε διακοπές ή σε κοινωνικές περιστάσεις. Δεν πρόκειται για βαρείς καπνιστές, ούτε για ανθρώπους που αγοράζουν πακέτο κάθε μέρα. Αντίθετα, οι ίδιοι συχνά αυτοπροσδιορίζονται ως «μη καπνιστές που καπνίζουν πού και πού». Το ερώτημα, όμως, παραμένει: είναι πραγματικά τόσο αθώο ένα περιστασιακό τσιγάρο ή απλώς μας βοηθά να νιώθουμε λιγότερες ενοχές;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ένα τσιγάρο σε μια έξοδο, ένα ακόμη σε μια περίοδο έντονου στρες, ένα σε διακοπές ή σε κοινωνικές περιστάσεις. Δεν πρόκειται για βαρείς καπνιστές, ούτε για ανθρώπους που αγοράζουν πακέτο κάθε μέρα. Αντίθετα, οι ίδιοι συχνά αυτοπροσδιορίζονται ως «μη καπνιστές που καπνίζουν πού και πού». Το ερώτημα, όμως, παραμένει: είναι πραγματικά τόσο αθώο ένα περιστασιακό τσιγάρο ή απλώς μας βοηθά να νιώθουμε λιγότερες ενοχές;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα