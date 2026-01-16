Χρηματιστήριο Αθηνών: Μίνι διόρθωση από τα πολυετή ρεκόρ – Προς πέμπτη σερί εβδομαδιαία άνοδο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μίνι διόρθωση από τα πολυετή ρεκόρ – Προς πέμπτη σερί εβδομαδιαία άνοδο
Κρατά επαφή με τα υψηλά 16 ετών - Με δύο αποκοπές μερισμάτων και δύο κρίσιμες γενικές συνελεύσεις ξεκινά η ερχόμενη εβδομάδα
Σε ελεγχόμενη κατοχύρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking) προχωρούν σήμερα οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο. Εύλογη χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές η διόρθωση, καθώς το ΧΑ διαπραγματεύεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών (Ιανουάριος 2010), κατακτώντας συνεχώς νέες κορυφές, με τους αγοραστές να κάνουν μία μικρή στάση για «ανάσες». Παράλληλα, οι επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό δεν αφήνουν το περιθώριο για ισχυρές απώλειες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (16/1), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,14% και διαπραγματεύεται στις 2.244,58 μονάδες, κινούμενος σε στενό εύρος διακύμανσης μεταξύ των 2.242,76 (χαμηλό ημέρας) και των 2.245,38 μονάδων (υψηλό ημέρας). Η εγχώρια αγορά οδεύει προς την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο και πρέπει να υποχωρήσει κατά τουλάχιστον -1,77% για να χάσει το θετικό πρόσημο στο πενθήμερο. Σημειώνεται ότι σήμερα λήγουν τα συμβόλαια της σειράς Ιανουαρίου στην αγορά παραγώγων.
Ακάθεκτη σε νέα υψηλά 16 ετών συνέχισε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία έφτασε αισίως στις παρυφές των 2.250 μονάδων. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Ιανουαρίου 2010, όταν ο ΓΔ διαπραγματευόταν πάνω από τις 2.300 μονάδες. Αντίστοιχα, οι τράπεζες διευρύνουν το ρεκόρ 10ετίας, με επόμενο στόχο την κατάκτηση των 2.700 μονάδων (επίπεδα Νοεμβρίου 2015). Έχοντας διανύσει το πρώτο μισό του Ιανουαρίου, το ΧΑ ενισχύεται κατά +6% και οι τράπεζες κερδίζουν πάνω από +13% μέσα στο 2026.
