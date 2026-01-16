Το πιο περιζήτητο ζευγάρι κάλτσες που μετέτρεψε τα παντοπωλεία στον απόλυτο προορισμό μόδας
Είναι απλές, λευκές, στοιχίζουν μόλις 2 ευρώ και έχουν γίνει το αγαπημένο σουβενίρ ταξιδιωτών που τα αναζητούν στις συνοικίες των ιαπωνικών πόλεων
Κάποτε οι ταξιδιώτες ετοίμαζαν λίστες με όσα αξιοθέατα δεν έπρεπε να χάσουν πριν ολοκληρωθούν οι διακοπές τους: Μνημεία, μουσεία, ναοί, πάρκα, διάσημα εστιατόρια. Σήμερα, το πρώτο που αναζητούν όταν φτάσουν στην Ιαπωνία δεν είναι ούτε οι υπαίθριες αγορές, ούτε το όρος Φούτζι, αλλά το κοντινότερο konbini. Τα καταστήματα ψιλικών ή konbiniensu sutoa, πιο γνωστά ως konbini, έχουν κατακτήσει το ιαπωνικό καταναλωτικό κοινό, αλλά και τους επισκέπτες της χώρας.
Στους διαδρόμους τους, ανάμεσα σε λαχταριστά Onigiri, κόμικ μάνγκα και αναψυκτικά, κρύβονται οι νέοι θησαυροί της σύγχρονης μόδας: Λευκές κάλτσες με ρίγες. Απλές, λιτές, οικονομικές και ιδιαίτερα δημοφιλείς. Τόσο δημοφιλείς που έχουν γίνει το νούμερο ένα σουβενίρ για τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.
