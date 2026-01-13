Ρεκόρ 2,9 δισ. για τα μεγάλα deals στα εμπορικά ακίνητα το 2025 – Κυρίαρχα στα 2 δισ. τα εγχώρια κεφάλαια
Οι κατηγορίες που ξεχώρισαν ήταν τα γραφεία και τα ξενοδοχεία, απορροφώντας το 27,3% και 44,5% του συνολικού επενδυμένου κεφαλαίου αντίστοιχα
Γιώργος Προκοπίου, Γιάννης Παπαλέκας και Υοda Group, Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, DIMAND, Αlpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα αλλά και Τrastor ΑΕΕΑΠ με μεγαλομέτοχο την Τράπεζα Πειραιώς. Είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που κυριάρχησαν το 2025 στον τομέα των επενδύσεων μεγάλων εμπορικών ακινήτων στη χώρα μας, μία χρόνια που καταγράφηκε αξιοσημείωτο ρεκόρ με ένα σύνολο 2,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 70% ή αλλιώς πάνω από 2 δισ. ευρώ αφορά εγχώρια θεσμικά κεφάλαια και family offices.
Το συνολικό νούμερο είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με τα 1,01 δισ. ευρώ και τα 1,16 της διετίας 2020- 2021, ενώ η αμέσως επόμενη καλύτερη χρονιά για την αγορά στη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας ήταν το 2023, που ήταν και η μοναδική χρονιά όπου το ύψος των επενδύσεων ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ.
