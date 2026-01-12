Οι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς ησυχίας: Η πολυτέλεια της σιωπής
Mια απάντηση στην υπερδιέγερση και τον γρήγορο ρυθμό της σύγχρονης ζωής και μια επανασύνδεση με τον εαυτό μας, τη φύση και τους τοπικούς πολιτισμούς
Στις 4 το πρωί, ο Gordon Hempton κάθεται με τα μάτια κλειστά στη μέση του τροπικού δάσους Hoh, στο Ολυμπιακό Εθνικό Πάρκο της Ουάσιγκτον. Κρατάει χρονόμετρο. Μετράει πόσα λεπτά θα περάσουν μέχρι να ακουστεί ένα αεροπλάνο. Συνήθως δεν χρειάζονται πάνω από πέντε. Κάποιες φορές ούτε καν αυτό. Ο Hempton είναι ακουστικός οικολόγος, ένα επάγγελμα που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε καν ως όρος. Ψάχνει εδώ και 30 χρόνια για κάτι που εξαφανίζεται ταχύτερα κι από τις τροπικές ζούγκλες.
Ψάχνει τη σιωπή. Όχι την απόλυτη απουσία ήχου. Αναζητά την απουσία του ανθρώπινου θορύβου. Το ηχοτοπίο όπως ήταν πριν από τους κινητήρες, πριν από τη μόνιμη βιασύνη.
Σήμερα, το 97% του πληθυσμού των ΗΠΑ ζει κάτω από αεροδιαδρόμους. Στα περισσότερα «απομακρυσμένα» σημεία της Αμερικής, το διάστημα χωρίς ανθρώπινο θόρυβο ξεπερνά σπάνια τα 15 λεπτά. Η σιωπή έγινε πολυτέλεια. Και, για κάποιους, εργαλείο επιβίωσης.
