Αυτά τα ιδιωτικά νησιά είναι μαγικά: η ελίτ αναζητά επενδύσεις υψηλής αξίας
Από την Καραϊβική και τον Ινδικό Ωκεανό έως τον Νότιο Ειρηνικό, τα ιδιωτικά νησιά μετατράπηκαν από τόπους απόδρασης σε επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας
Η αγορά ιδιωτικών νησιών εξελίχθηκε σταδιακά από μια εξαιρετικά περιορισμένη περιουσιακή κατηγορία για την παγκόσμια ελίτ, σε μία από τις πιο ελκυστικές μορφές επένδυσης και πολυτελούς φιλοξενίας. Τα τελευταία χρόνια, καθώς τα ταξίδια υψηλού προφίλ και η ανάγκη για απόλυτη ιδιωτικότητα ενισχύθηκαν, αυτά τα απομονωμένα καταφύγια απέκτησαν έναν νέο ρόλο: μετατράπηκαν σε στρατηγικές, επενδυτικές περιουσίες με διεθνή απήχηση. Η τάση δεν αφορά αποκλειστικά δισεκατομμυριούχους, αλλά προσελκύει και θεσμικούς επενδυτές, εταιρικά σχήματα και μεγάλα ξενοδοχειακά brands, τα οποία αναζητούν νέες μορφές βιώσιμης ανάπτυξης στον χώρο του τουρισμού υψηλής αξίας.
The Brando – Τετιαρόα, Γαλλική Πολυνησία
Το νησί Τετιαρόα αγοράστηκε το 1967 από τον Μάρλον Μπράντο, μετά τα γυρίσματα της ταινίας “Ανταρσία του Μπάουντι”. Το όραμα του ηθοποιού ήταν η δημιουργία ενός πρότυπου μέρους φιλοξενίας, αφιερωμένο στη διατήρηση της πολυνησιακής κουλτούρας και του εύθραυστου οικοσυστήματος της ατόλου. Σήμερα λειτουργεί ως ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πολυτελή θέρετρα, με έμφαση στη βιωσιμότητα, παγκοσμίως. Το νησί συνδυάζει μπανγκαλόου με αυστηρά πρωτόκολλα βιωσιμότητας, όπως ενεργειακή αυτονομία, προστασία της θαλάσσιας ζωής και επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα. Το The Brando προβάλλει ένα νέο αφήγημα πολυτέλειας, όπου η περιβαλλοντική ευθύνη δεν λειτουργεί ως συμπλήρωμα αλλά ως κεντρικός άξονας της επενδυτικής και τουριστικής του ταυτότητας.
thebrando.com
