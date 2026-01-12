Αυτά τα ιδιωτικά νησιά είναι μαγικά: η ελίτ αναζητά επενδύσεις υψηλής αξίας

Από την Καραϊβική και τον Ινδικό Ωκεανό έως τον Νότιο Ειρηνικό, τα ιδιωτικά νησιά μετατράπηκαν από τόπους απόδρασης σε επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας