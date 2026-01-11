Πόσο τελικά αυξάνονται οι μισθοί το 2026

Κλείσιμο

Αυξήσεις μισθών που ξεκινούν από 40 έως 50 ευρώ τον μήνα καθαρά για νέους έως 25 ετών που εργάζονται, αλλά και από 30 έως 120 ευρώ για μισθωτούς με 3 παιδιά και άνω θα βλέπουν πλέον από φέτος και κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.Συνολικά, πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν αύξηση εισοδήματος από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η μείωση, δε, φτάνει έως και 22 μονάδες για τους νέους ή για γονείς με παιδιά.Μηδενικός φόρος για τους νέουςΠερίπου 260.000 νέοι έως 30 ετών θα απαλλαγούν εξ ολοκλήρου ή θα πληρώνουν ελάχιστο φόρο από το νέο καθεστώς. Συγκεκριμένα, για νέους έως 25 ετών χωρίς παιδιά το 2026 κάνει ποδαρικό με αφορολόγητο 22.204 ευρώ, αντί μόλις 8.634 ευρώ που ίσχυε ως το 2025!Επιπλέον, και για εισοδήματα πάνω από 22.204 ευρώ θα πληρώνουν μειωμένο φόρο εισοδήματος σε σχέση με τους ισχύοντες μέχρι πέρυσι. Ενώ για τους νέους 26-30 ετών ο συντελεστής περιορίζεται στο 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ.Για παράδειγμα, ένας νέος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ που σήμερα πληρώνει 1.283 ευρώ φόρο, από την 1η Ιανουαρίου 2026 δεν θα πληρώνει τίποτα και θα εξοικονομεί 167 ευρώ μηνιαίως, ποσό που θα εμφανίζεται αυτόματα στον μισθό του.Οσοι εργάζονται στο Δημόσιο είδαν ήδη τις αυξήσεις αυτές στο χέρι. Με την προϋπόθεση ότι είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων μισθοδοσίας από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων τους, οι μισθοί αυξήθηκαν ήδη από τις παραμονές Χριστουγέννων ως εξής:■ Δημόσιος υπάλληλος 25 ετών χωρίς τέκνα και ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ (1.250 ευρώ τον μήνα καθαρά) είδε αύξηση μισθού 107 ευρώ τον μήνα. Ετσι, το 2026 θα έχει όφελος 1.283 ευρώ καθαρά τον χρόνο. Θα λάβει δηλαδή έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό.■ Δημόσιος υπάλληλος 30 ετών χωρίς τέκνα και ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ λαμβάνει αύξηση μισθού 54 ευρώ τον μήνα και έχει όφελος 648 ευρώ καθαρά τον χρόνο, δηλαδή μισό μηνιαίο μισθό επιπλέον κάθε χρόνο.Κέρδος έως 6.360 ευρώ τον χρόνο με 4 παιδιάΟι οικογένειες με παιδιά αποτελούν τους μεγάλους κερδισμένους της φορολογικής μεταρρύθμισης με δραστικές μειώσεις στους συντελεστές. Για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος ο συντελεστής μειώνεται στο 18% για οικογένειες με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% με τρία παιδιά και μηδενίζεται πλήρως για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.Η ρύθμιση ισχύει και για τους δύο γονείς, αν και οι δύο είναι εργαζόμενοι. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ζευγαριού με εισόδημα 25.000 ευρώ ο καθένας: χωρίς παιδιά το ζευγάρι έχει όφελος 600 ευρώ τον χρόνο, με ένα παιδί 1.200 ευρώ, με δύο παιδιά 1.800 ευρώ, με τρία παιδιά 3.400 ευρώ και με τέσσερα παιδιά φτάνει τα 6.360 ευρώ ετησίως.