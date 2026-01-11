Πάνω από 148.000 τα σπίτια προς πώληση στην Ελλάδα αλλά μόλις 1 στα 10 νεόδμητο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 148.000 τα σπίτια προς πώληση στην Ελλάδα αλλά μόλις 1 στα 10 νεόδμητο

Στα νότια προάστια τα περισσότερα νεόδμητα στην Αθήνα - Τι δείχνουν τα δεδομένα που έχει επεξεργαστεί η Prosperty

Πάνω από 148.000 τα σπίτια προς πώληση στην Ελλάδα αλλά μόλις 1 στα 10 νεόδμητο
Στα νότια της Αττικής και δη σε Γλυφάδα, Βούλα, Άλιμο, Παλαιό Φάληρο και Καλλιθέα συγκεντρώνονται αυτή την στιγμή τα περισσότερα νεόδμητα στην Αθήνα με βάση τις δημοσιευμένες αγγελίες για την πώληση ακινήτων. Επιπλέον στις αγγελίες αποτυπώνεται και το πολύ παλιό απόθεμα των ακινήτων που προσφέρονται αν ληφθεί υπόψη ότι μόλις 1 στα 10 σπίτια είναι νεόδμητο, της τελευταίας πενταετίας.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης