Πάνω από 148.000 τα σπίτια προς πώληση στην Ελλάδα αλλά μόλις 1 στα 10 νεόδμητο
Πάνω από 148.000 τα σπίτια προς πώληση στην Ελλάδα αλλά μόλις 1 στα 10 νεόδμητο
Στα νότια προάστια τα περισσότερα νεόδμητα στην Αθήνα - Τι δείχνουν τα δεδομένα που έχει επεξεργαστεί η Prosperty
Στα νότια της Αττικής και δη σε Γλυφάδα, Βούλα, Άλιμο, Παλαιό Φάληρο και Καλλιθέα συγκεντρώνονται αυτή την στιγμή τα περισσότερα νεόδμητα στην Αθήνα με βάση τις δημοσιευμένες αγγελίες για την πώληση ακινήτων. Επιπλέον στις αγγελίες αποτυπώνεται και το πολύ παλιό απόθεμα των ακινήτων που προσφέρονται αν ληφθεί υπόψη ότι μόλις 1 στα 10 σπίτια είναι νεόδμητο, της τελευταίας πενταετίας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα