Πήρατε αποφάσεις για τη νέα χρονιά; Ποιες και γιατί θα αποτύχουν
Πώς μας σαμποτάρει ο ίδιος ο εγκέφαλός μας και με ποιο τρόπο τα σχέδια για το νέο έτος θα γίνουν πραγματικότητα
“Τη νέα χρονιά θα διαβάσω περισσότερα βιβλία, θα περιορίσω το πρόχειρο φαγητό και θα ξεκινήσω γυμναστήριο”. Πολλοί είναι οι στόχοι που θέτουμε για την καινούρια χρονιά, αφού η έλευσή της σηματοδοτεί ένα διαφορετικό ξεκίνημα, γεμάτο ελπίδα, ενέργεια και με διάθεση για αλλαγές. Πόσοι από αυτούς τους στόχους, όμως, τελικά γίνονται πραγματικότητα και πόσοι παραμένουν στο μυαλό μας για το επόμενο έτος;
Νευροεπιστήμονες υποστηρίζουν ότι σπάνια τα σχέδια αυτά οδηγούν σε ουσιαστική αλλαγή. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι το 88% των πρωτοχρονιάτικων αποφάσεων αποτυγχάνουν, όχι επειδή μας λείπει η θέληση ή η πειθαρχία, αλλά επειδή ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να αντιστέκεται στις αλλαγές. Έχουμε συνηθίσει να πίνουμε τον καφέ μας το πρωί, να ελέγχουμε το κινητό μας, να ετοιμάζουμε το πρωινό μας, χωρίς προσπάθεια. Οι λειτουργίες αυτές είναι αυτόματες, αφού ο εγκέφαλος έχει δημιουργήσει «μονοπάτια» μέσα από τα οποία αυτές γίνονται χωρίς κόπο.
Αν, ωστόσο, προστεθούν ενέργειες όπως ο διαλογισμός, το τρέξιμο πριν τη δουλειά και άλλες που δεν ανήκουν στην ρουτίνα μας, τότε ο εγκέφαλος όχι μόνο δυσκολεύεται, αλλά αντιστέκεται, καθώς έρχονται σε σύγκρουση με τις καθιερωμένες συνήθειές μας.
