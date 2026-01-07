Πήρατε αποφάσεις για τη νέα χρονιά; Ποιες και γιατί θα αποτύχουν

Πώς μας σαμποτάρει ο ίδιος ο εγκέφαλός μας και με ποιο τρόπο τα σχέδια για το νέο έτος θα γίνουν πραγματικότητα