Κοινωνική εργασία και ευεξία: Τι προβλέπει το «ωράριο φιλίας» στους χώρους εργασίας
H σουηδική αλυσίδα φαρμακείων Apotek Hjärtat δοκιμάζει την «ώρα φιλίας» εντός ωραρίου, ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στη μείωση της μοναξιάς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στον εργασιακό χώρο
Στη Σουηδία δοκιμάζεται ένα πρωτοποριακό εργασιακό μοντέλο που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη μοναξιά όχι με θεωρητικές παρεμβάσεις, αλλά μέσα από την ίδια την καθημερινότητα της δουλειάς: μια πληρωμένη «ώρα φιλίας» εντός ωραρίου. Μια μεγάλη φαρμακευτική αλυσίδα προσφέρει στους εργαζομένους της χρόνο και πόρους αποκλειστικά αφιερωμένους στη διατήρηση και ενίσχυση των κοινωνικών τους σχέσεων, σε μια περίοδο όπου η μοναξιά αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα δημόσιας υγείας.
Το πιλοτικό πρόγραμμα, με την ονομασία «friendcare», εφαρμόζεται από την Apotek Hjärtat και δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αξιοποιούν 15 λεπτά την εβδομάδα ή μία ώρα τον μήνα, μετρημένα ως κανονικό εργάσιμο χρόνο, για να επικοινωνούν με φίλους ή συγγενείς, να κανονίζουν συναντήσεις ή να καλλιεργούν νέους κοινωνικούς δεσμούς. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση καλεί τις επιχειρήσεις να συμβάλουν ενεργά στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης.
