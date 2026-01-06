Ποια είναι η… χρυσή αγελάδα της Ελληνικής οικονομία;

Στον προϋπολογισμό του 2026 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, η συνεισφορά των ιδιοκτητών αυτοκινήτων και του κλάδου γενικότερα στο συνολικό φορολογικό λογαριασμό προβλέπεται και πάλι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, με τον τομέα των φόρων στα οχήματα να αποτελεί σημαντικό μέρος των εσόδων του κράτους και να συμμετέχει με πάνω από 6,7 δισ. ευρώ στο σύνολο, ποσό μεγαλύτερο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια αλλά ακόμη κάτω από τα επίπεδα της δεκαετίας που προηγήθηκε.Παρά το γεγονός ότι οι εισπράξεις από τέλη κυκλοφορίας εμφανίζουν μικρή μείωση στον προϋπολογισμό του 2026 σε σχέση με το 2025, οι άλλες επιβαρύνσεις όπως αυτές από τον φόρο ασφαλίστρων και τα περιφερειακά τέλη αυξάνονται, δημιουργώντας ένα συνολικότερο οικονομικό βάρος για τον μέσο κάτοχο οχήματος