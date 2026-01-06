Οι Ελληνίδες είναι πρώτες στο κάπνισμα στην Ευρώπη
Οι Ελληνίδες είναι πρώτες στο κάπνισμα στην Ευρώπη

Παρά τη σταδιακή μείωση του καπνίσματος στην Ευρώπη, η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις των καπνιστών, με ποσοστά που ξεπερνούν σταθερά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Οι Ελληνίδες είναι πρώτες στο κάπνισμα στην Ευρώπη
Το κάπνισμα αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες πρόωρης θνησιμότητας και νοσηρότητας στην Ευρώπη. Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται αργή αλλά σταθερή μείωση της επικράτησης του καπνίσματος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τη Eurostat και τις επαναλαμβανόμενες έρευνες τύπου Eurobarometer και European Health Interview Survey. Ωστόσο, σε αυτό το συνολικό πλαίσιο, η Ελλάδα παρουσιάζει μια πιο πολύπλοκη και σε ορισμένες περιπτώσεις ανησυχητική εικόνα, με υψηλά ποσοστά καπνιστών σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

