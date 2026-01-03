Ταξίδι με τρένο: Οι κορυφαίες διαδρομές στην Ευρώπη συγκινούν τους ταξιδιώτες
Ταξίδι με τρένο: Οι κορυφαίες διαδρομές στην Ευρώπη συγκινούν τους ταξιδιώτες
Η εποχή της φρενήρους ταχύτητας και του άγχους των αεροδρομίων δίνει τη θέση της σε κάτι πιο ουσιαστικό και πιο γήινο: την επιστροφή στο τρένο
Δεν πρόκειται απλώς για νοσταλγία, αλλά για μια συνειδητή στροφή σε ένα ταξίδι χωρίς βιασύνη και άγχος σε ένα ταξίδι ουσίας, όπως προαπαιτεί η έννοια του slow travel. Με αφετηρία την περιβαλλοντική αφύπνιση και την ανάγκη μας να αποσυνδεθούμε από την ψηφιακή βουή, οι ταξιδιώτες αναζητούν ξανά την αυθεντική επαφή με το τοπίο
