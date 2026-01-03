Αναλυτές: Πώς θα κινηθούν οι τεχνολογικές μετοχές το 2026 (πίνακες)

Με την ανοδική πορεία των αμερικανικών μετοχών να συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά, υπάρχουν ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη