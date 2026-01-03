Αναλυτές: Πώς θα κινηθούν οι τεχνολογικές μετοχές το 2026 (πίνακες)
Με την ανοδική πορεία των αμερικανικών μετοχών να συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά, υπάρχουν ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη
Οι επενδυτές θα θυμούνται το 2025 ως το έτος που η τεχνητή νοημοσύνη γνώρισε μεγάλη άνθηση και οι φόβοι έγιναν πιο έντονοι — όχι μόνο για μια φούσκα, αλλά και για την αναστάτωση που προκαλεί η τεχνολογία.
Ενώ τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Alphabet Inc. και η Nvidia Corp. σημείωσαν ισχυρά κέρδη, οι λιγότερο γνωστές γωνιές του κλάδου, όπως τα τσιπ μνήμης και οι σκληροί δίσκοι, αποδείχθηκαν πολύ καλύτερες επιλογές για τους επενδυτές. Εν τω μεταξύ, η απειλή του ανταγωνισμού από οικονομικά ισχυρούς κολοσσούς και νεοεισερχόμενους όπως η OpenAI και η Anthropic έπληξε τους κατασκευαστές λογισμικού που θεωρούνται πιο ευάλωτοι από τους ανταγωνιστές.
