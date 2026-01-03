ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ξεκινάμε την νέα χρονιά με ιστορίες αισιοδοξίας, επιστημονικής προόδου, ανθρώπινης επιμονής και συλλογικής ευθύνης

Οι πρώτες 8 καλές ειδήσεις του 2026
Αφήνοντας πίσω το 2025 η παγκόσμια ειδησεογραφία έμοιαζε συχνά να κυριαρχείται από κρίσεις, πολέμους και περιβαλλοντικές καταστροφές. Κι όμως, την ίδια χρονιά που πέρασε, συνέβησαν και πράγματα που αξίζει να αναφερθούν -όχι ως υποσημειώσεις αισιοδοξίας, αλλά ως αποδείξεις ότι η συλλογική δράση, η επιστήμη και η πολιτική βούληση μπορούν ακόμη να αλλάξουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Το 2025 λοιπόν ήταν μια χρονιά καλών ειδήσεων. Όχι τέλειων. Όχι αρκετών. Αλλά ουσιαστικών.

