Νίκος, Κώστας και Γιάννης Αλεξίου (Altex): Το διεθνές στοίχημα της Funky Buddha
Τα 20 χρόνια του ελληνικού brand, η επένδυση στη Ρουμανία, το νέο γυναικείο concept και η μετάβαση της οικογένειας Αλεξίου στη «μεγάλη κατηγορία»
Τα 20ά γενέθλια της Funky Buddha θα βρουν την Altex σε μια καμπή που συμπυκνώνει ολόκληρη τη μέχρι τώρα διαδρομή της: από ένα οικογενειακό εγχείρημα των αρχών της δεκαετίας του 2000 σε έναν οργανισμό που αλλάζει κλίμακα και κάνει τα πρώτα του στέρεα βήματα εκτός συνόρων. Το ελληνικό brand που γεννήθηκε το 2005 από τον Γιάννη Αλεξίου και τους δύο γιους του, Νίκο και Κώστα, έχει πια εδραιωθεί στην εγχώρια αγορά και συγκαταλέγεται στα κορυφαία σήματα της casual ένδυσης, παρότι ακόμη και σήμερα πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πρόκειται για ξένη φίρμα.
