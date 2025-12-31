Τα ωραιότερα ρολόγια του 2025: Τιμές από $675 έως… κατόπιν αιτήματος
Τα ρολόγια που ξεχώρισαν το 2025 είχαν κοινή σχεδιαστική γλώσσα και πιο τολμηρό χαρακτήρα
Μετά από μια γεμάτη χρονιά μετακινήσεων στην Ελβετία, επισκέψεων σε κατασκευαστές και μουσεία, παρουσίας σε trade shows και συνεντεύξεων με ωρολογοποιούς σε όλο τον κόσμο, το συμπέρασμα είναι σαφές. Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τα ρολόγια.
Υπήρξαν σημαντικές παρουσιάσεις, που έκλεψαν τις εντυπώσεις. Ξεχώρισε το ρολόι και ο αυτόματος μηχανισμός της Vacheron Constantin που εγκαταστάθηκε στο Λούβρο, αλλά και η ολοκαίνουργια σειρά Rolex Land-Dweller, η οποία παρουσιάστηκε τον Μάρτιο. Όσον αφορά στην καινοτομία, η χρονιά έφερε το Audemars Piguet Royal Oak RD#5 με λεπτή κάσα, tourbillon και χρονογράφους με ιδιαίτερα «εύκολα» pushers, ενώ η Breguet παρουσίασε μαγνητικό escapement στο avant-garde Expérimentale 1.
