Τα βιβλία που μας σημάδεψαν το 2025
Δημοσιογράφοι από το Πρώτο Θέμα και τα ψηφιακά του μέσα ξεχωρίζουν τα βιβλία που τους συγκίνησαν, τους προβλημάτισαν ή τους συντρόφευσαν ουσιαστικά μέσα στη χρονιά
Από σύγχρονα μυθιστορήματα που καθρεφτίζουν τις αγωνίες της εποχής μας, μέχρι δοκίμια, βιωματικές αφηγήσεις και βιβλία που φωτίζουν την ανθρώπινη αντοχή, τη γονεϊκότητα, τη μνήμη και την ταυτότητα, η παρακάτω λίστα δεν φιλοδοξεί να είναι «αντικειμενική», αλλά απολύτως προσωπική. Είναι μια συλλογή αναγνωστικών εμπειριών που αποδεικνύουν γιατί τα βιβλία παραμένουν ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους να κατανοούμε τον κόσμο -και τον εαυτό μας.
«Ιδιωτικές άβυσσοι», του Gianfranco Galligarich. Εκδόσεις Ίκαρος
Δημήτρης Παγαδάκης, αρχισυντάκτης Πρώτο Θέμα
Το διάβασα το καλοκαίρι. Απολαυστικά ποιητικό και υπέροχα συναρπαστικό σε κάθε του σελίδα. Το μυθιστόρημα ρέει εξαίσια σαν περιγραφική μουσική πρόζα. Σαν μια γλωσσική συμφωνία που αποτελείται από λέξεις, προτάσεις και επαναλήψεις. Ο ρυθμός πότε αργός και μελωδικός και άλλοτε γρήγορος και συνοπτικός, προσομοιώνεται σχεδόν με τους ακανόνιστους παλμούς του εξασθενημένου πλέον «καρδιακού μυ» του αφηγητή. Ενός ηλικιωμένου και κουρασμένου επαγγελματία τζογαδόρου που, από ένα εκτός σεζόν παραθαλάσσιο καζίνο, ανασυνθέτει την βασανισμένη ιστορία του έρωτα δυο ανθρώπων.
