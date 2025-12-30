Χρηματιστήριο: Κράτησε επαφή με τα επίπεδα Μαρτίου 2010, «τρέχει» με ρυθμό 44,3% φέτος
Σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά 16ετίας μία συνεδρίαση πριν την ολοκλήρωση του 2025 - Ο ΓΔ έμεινε για έκτη μέρα πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων - Ακάθεκτη η Titan, σε νέο ιστορικό υψηλό - Ξεχώρισε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που σημείωσε νέο ρεκόρ 26 ετών ενδοσυνεδριακά - Πάνω από τα 18 ευρώ η ΔΕΗ, σε επίπεδα Αυγούστου 2008
Σε πτωτικό έδαφος έκλεισε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, παρόλο που σημείωνε κέρδη σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμη κι έτσι, ο Γενικός Δείκτης εδραιώνεται πάνω τις 2.100 μονάδες, καθώς έμεινε για έκτη μέρα πάνω από το συγκεκριμένο ορόσημο. Επιπλέον, βρίσκεται σε απόσταση βολής από το υψηλό έτους (2.127,79 μονάδες – 23/12), ενώ ακολουθούν οι 2.137,37 μονάδες της 29ης Μαρτίου 2010, με μία «στροφή» να απομένει για την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής χρονιάς.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (30/12), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 2,69 μονάδες ή -0,13% και έκλεισε στις 2.120,82 μονάδες. Σε περίπου 11 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.120,69 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.131,55 μονάδες. Τα κέρδη του ΧΑ εντός του Δεκεμβρίου ανέρχονται σε +1,81% και η φετινή απόδοση αγγίζει το +44,31%.
Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η Titan για ακόμη μία συνεδρίαση. Η μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας παρέμεινε σε ανοδική τροχιά για 9η διαδοχική μέρα, ανανέωσε το ιστορικό ρεκόρ της και βρέθηκε για πρώτη φορά πάνω από τα 53 ευρώ. Σημαντικά ενισχύθηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά τα 25,5 ευρώ (ρεκόρ 26 ετών – Δεκέμβριος 1999), με ώθηση από την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση της Εγνατίας Οδού μέσω παραχώρησης για τα επόμενα 35 χρόνια. Μικρή άνοδο κατέγραψε η ΔΕΗ, αλλά αρκετή ώστε να επανέλθει πάνω από τα 18 ευρώ και να κλείσει σε νέο υψηλό 17 ετών (Αύγουστος 2008). Από την άλλη πλευρά, πιέσεις δέχθηκαν η Jumbo και η ElvalHalcor υποχωρώντας περισσότερο από -2%. Η Trade Estates έχασε πάνω από -3% λόγω του μερίσματος καθαρού ποσού 0,065 ευρώ ανά μετοχή που «έκοψε» σήμερα, διορθώνοντας επίσης από τα επίπεδα ρεκόρ των 2 ευρώ.
Η νέα ΓΣ της ΕΧΑΕ και το τελευταίο μέρισμα του 2025
Συνεχίζονται οι εξελίξεις σχετικά με την ακυρωθείσα γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ, που έλαβε χώρα στις 22 Δεκεμβρίου. Η έκτακτη ΓΣ θα συγκληθεί εκ νέου την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 17:00, με ημερομηνία επαναληπτικής συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου και ώρα 17:00.
«Η εκ νέου σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κρίθηκε αναγκαία λόγω διαδικαστικών θεμάτων της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της 22ης Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν ελήφθησαν σχετικές αποφάσεις. Για λόγους διαφάνειας και νομικής ασφάλειας, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να επαναληφθεί», διευκρινίζει η ΕΧΑΕ με ανακοίνωσή της.
Η Trade Estates διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος, καθαρού ποσού 0,065 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 7,87 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Πρόκειται για την τελευταία αποκοπή μερίσματος της φετινής χρονιάς.
Η Prodea Investments προχωρά σε μια σημαντική συναλλαγή ύψους 1,25 δισ. ευρώ, μετά την έγκριση της πώλησης μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων από τους μετόχους στην χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, η έγκριση ήταν απαραίτητη, καθώς οι συναλλαγές υπερβαίνουν το 51% της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο όμιλος Παπαλέκα θα αποκτήσει ακίνητα και συμμετοχές αξίας 745 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 510 εκατ. ευρώ, κυρίως ακίνητα που ήδη καταλαμβάνει και τα οποία είχε μισθώσει από την Prodea.
Παράλληλα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση τα 27,34 εκατ. δικαιώματα της Quality and Reliability, για τη συμμετοχή στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα έως και τις 9 Ιανουαρίου, με ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,0341. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από τις 30 Δεκεμβρίου έως και τις 14 Ιανουαρίου.
Μίνι διόρθωση στη Wall Street – Σε επίπεδα ρεκόρ οι ευρωαγορές
Τεχνολογικές ρευστοποιήσεις έλαβαν χθες χώρα στη Wall Street, με στόχο την αποκόμιση κερδών μετά το ιστορικό ρεκόρ του S&P 500 που πλησίασε για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες. Η δημοσίευση των πρακτικών από την πρόσφατη συνεδρίαση της Fed αργότερα σήμερα αναμένεται να καθορίσει το κλίμα στην αμερικανική αγορά. Ήπια πτώση, της τάξης του -0,1%, σημειώνουν οι βασικοί δείκτες στη συνεδρίαση της Τρίτης.
Αντίθετα, ανοδικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία διαπραγματεύονται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 2025. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,5% στις 592 μονάδες και οδεύει προς νέο ιστορικό υψηλό. Θετική είναι η εικόνα και για τους κυριότερους δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου, οι οποίοι κινούνται μεταξύ +0,6% και +0,9%.
