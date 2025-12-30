Χρηματιστήριο: Κράτησε επαφή με τα επίπεδα Μαρτίου 2010, «τρέχει» με ρυθμό 44,3% φέτος

Σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά 16ετίας μία συνεδρίαση πριν την ολοκλήρωση του 2025 - Ο ΓΔ έμεινε για έκτη μέρα πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων - Ακάθεκτη η Titan, σε νέο ιστορικό υψηλό - Ξεχώρισε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που σημείωσε νέο ρεκόρ 26 ετών ενδοσυνεδριακά - Πάνω από τα 18 ευρώ η ΔΕΗ, σε επίπεδα Αυγούστου 2008