Οι Greeks έχουν 727 πλοία υπό παραγγελία – Σε ποιες κατηγορίες κυριαρχούν
Η ελληνική ναυτιλία διατηρεί ισχυρή παρουσία σε bulk carriers, containerships, δεξαμενόπλοια, LNG και LPG carriers, με στρατηγική εστίαση στην ανανέωση και αποδοτικότητα του στόλου
Το 2025, οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατήρησαν τον κορυφαίο ρόλο στις παγκόσμιες ναυπηγήσεις, με συνολικά 727 πλοία υπό παραγγελία σε όλους τους βασικούς κλάδους. Η κατανομή τους ανά τύπο πλοίου αποτυπώνει την στρατηγική τους. Σύμφωνα με την Xclusiv Shipbrokers, 169 bulk carriers, 141 containerships, 317 δεξαμενόπλοια, 54 LNG carriers και 46 LPG carriers, καλύπτοντας τις βασικές θαλάσσιες αγορές και κλάδους.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παρουσία τους στα δεξαμενόπλοια, με 317 πλοία ή 25% του παγκόσμιου orderbook, επικεντρωμένα κυρίως σε μεσαία και μεγάλα μεγέθη που συνδυάζουν εμπορική ευελιξία με κυρίαρχη θέση στις βασικές ροές πετρελαίου. Η κατανομή των ελληνικών παραγγελιών στα tanker segments είναι: Suezmax 90 πλοία (28%), Aframax/LR2 76 πλοία (24%), MR2 52 πλοία (16%), Panamax/LR1 34 πλοία (11%), VLCC/ULCC 31 πλοία (10%), Small tankers 18 πλοία (6%), Handy/MR1 16 πλοία (5%).
