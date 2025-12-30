Schwabe Hellas: Η Ελληνογερμανική συμμαχία, η μονάδα στο Κορωπί και η ανατροπή στην τιμή
Η εταιρεία με διαδρομή από το 1974 και ο νέος πλειστηριασμός της κεντρικής μονάδας στο Κορωπί τον ερχόμενο Ιανουάριο - Η… περιπετειώδης πορεία της τιμής πρώτης προσφοράς και πού μπαίνει τώρα ο πήχης

Ένα ακόμη επεισόδιο στο… μακρύ σίριαλ για την τύχη του ακινήτου της Schwabe Hellas αναμένεται να παιχτεί στις αρχές της νέας χρονιάς.

Ειδικότερα, το βιομηχανικό ακίνητο που φιλοξενείται στην πλατφόρμα πλειστηριασμών από το καλοκαίρι του 2022, έχει προγραμματιστεί να βγει για μια ακόμη φορά στο σφυρί στις 8 Ιανουαρίου 2026, με… ανατροπή όσον αφορά την τιμή πρώτης προσφοράς.

