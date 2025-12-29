Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Titan μετρίασαν τις τραπεζικές πιέσεις

Κοντά στα υψηλά 16ετίας διατηρείται το ΧΑ - Οι απώλειες του τραπεζικού κλάδου έβαλαν «φρένο» στο τετραήμερο ράλι - Δεύτερη ισχυρή άνοδος για τη Metlen με πολλαπλούς θετικούς καταλύτες - Νέο ιστορικό ρεκόρ για την Titan, πάνω από τα 52 ευρώ - Σε πολυετείς κορυφές έκλεισαν ΑΒΑΞ και Παπουτσάνης