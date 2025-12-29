Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Titan μετρίασαν τις τραπεζικές πιέσεις
Κοντά στα υψηλά 16ετίας διατηρείται το ΧΑ - Οι απώλειες του τραπεζικού κλάδου έβαλαν «φρένο» στο τετραήμερο ράλι - Δεύτερη ισχυρή άνοδος για τη Metlen με πολλαπλούς θετικούς καταλύτες - Νέο ιστορικό ρεκόρ για την Titan, πάνω από τα 52 ευρώ - Σε πολυετείς κορυφές έκλεισαν ΑΒΑΞ και Παπουτσάνης
Σε καθεστώς ελεγχόμενης διόρθωσης διαπραγματεύθηκε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, έπειτα από το τετραήμερο ράλι που είχε οδηγήσει την αγορά σε υψηλό σχεδόν 16 ετών (Μάρτιος 2010). Περιορισμένος ήταν ο όγκος των συναλλαγών, κυρίως λόγω της απουσίας μεγάλης μερίδας επενδυτών, γεγονός το οποίο οφείλεται στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που διανύουμε.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (29/12), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 4,28 μονάδες ή -0,2% και έκλεισε στις 2.123,51 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.117,65 (χαμηλό ημέρας) και των 2.131,37 μονάδων (υψηλό ημέρας). Έμεινε κοντά στο φετινό ρεκόρ των 2.127,79 μονάδων (23/12), με το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο να εντοπίζεται στις 2.137,37 μονάδες (29 Μαρτίου 2010). Με δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί το 2025, το ΧΑ ενισχύεται κατά +1,94% τον Δεκέμβριο και καταγράφει απόδοση +44,49% φέτος.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, ενώ αντίθετα η Metlen κατέγραψε αξιόλογη άνοδο για δεύτερη μέρα, λειτουργώντας ως «αντίβαρο» σε πιθανή μεγαλύτερη πτώση. Μοχλό ανόδου συνεχίζει να αποτελεί το deal 865 εκατ. δολαρίων στη Χιλή. Πρόσθετη ώθηση δίνει το νέο report της Citi, με τιμή στόχο τα 52 ευρώ και ανοδικό σενάριο έως τα 80 ευρώ. Ταυτόχρονα, η Metlen πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο με την άφιξη του πρώτου φορτίου αμερικανικού LNG στο FSRU Αλεξανδρούπολης, το οποίο προορίζεται για εξαγωγή στη Βουλγαρία. Απτόητη παρέμεινε η Titan, η οποία σημείωσε την έβδομη διαδοχική της άνοδο, διευρύνοντας ξανά το ιστορικό της, φτάνοντας αισίως πάνω από τα 52 ευρώ. Εντυπωσιακό ράλι και για την ΑΒΑΞ, η οποία «βλέπει» με αξιώσεις τα 3 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια (Δεκέμβριος 2009). Διψήφιο «άλμα» κατέγραψε η Παπουτσάνης, η οποία οδεύει προς τα 4 ευρώ έπειτα από 18 χρόνια (Δεκέμβριος 2007).
Ξανά ΓΣ στην ΕΧΑΕ στις 20 Ιανουαρίου – Μέρισμα από την Trade Estates
Ως μη γενόμενη λογίζεται η γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ που έλαβε χώρα στις 22 Δεκεμβρίου, καθώς τέθηκε ζήτημα νομιμότητας σχετικά με το απαιτούμενο ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόσκλησης και της διεξαγωγής της ΓΣ. Η νέα έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης παραμένουν τα ίδια, με κυριότερο αυτό της εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου, με μείωση του αριθμού των μελών από 11 σε 9.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Prodea Investments, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 51% της συνολικής αξίας.
Εισήχθησαν επίσης προς διαπραγμάτευση οι 603.271 νέες μετοχές της Trade Estates, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού για δωρεάν διάθεση μετοχών σε 6 στελέχη της εταιρείας. Παράλληλα, η Trade Estates προχωρά στη διανομή προσωρινού μερίσματος καθαρού ποσού 0,065 ευρώ ανά μετοχή (περίπου 7,87 εκατ. ευρώ) για την εταιρική χρήση 2025. Από την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης στο προσωρινό μέρισμα. Η πληρωμή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.
Διορθώνει η Wall Street – Κοντά σε νέο ρεκόρ οι ευρωαγορές
Σε ρυθμούς Santa Claus rally κινείται η Wall Street, με τον S&P 500 να διατηρείται σε τροχιά ρεκόρ, έχοντας πλέον επαφή με το ορόσημο των 7.000 μονάδων. Οι βασικοί δείκτες σημείωσαν κέρδη άνω του +1% την περασμένη -μειωμένων συναλλαγών λόγω Χριστουγέννων- εβδομάδα. Με μικρές απώλειες ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τους βασικούς δείκτες να διορθώνουν ελεγχόμενα μεταξύ -0,4% και -0,6%.
Με μεικτά πρόσημα διαπραγματεύονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατά την επιστροφή τους από τις διακοπές των Χριστουγέννων, αποτιμώντας τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών. Βαρύ πλήγμα δέχονται οι αμυντικές μετοχές λόγω των εξελίξεων στο Ουκρανικό, με την ειρηνευτική συμφωνία να είναι ένα «βήμα» πιο κοντά μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,05% στις 589 μονάδες, κοντά στα ιστορικά υψηλά του. Οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κερδίζουν έως και +0,1%.
