Planaco: Τι έκανε το «ναυπηγείο των Κουτσολιούτσων» στα χέρια των Τσέχων

Το PPF Group, τα νέα πρόσωπα, οι βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, το «γύρισμα» σε κέρδη αλλά και οι προκλήσεις - Η «ρότα» για το μέλλον και η… προϊστορία