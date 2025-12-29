Planaco: Τι έκανε το «ναυπηγείο των Κουτσολιούτσων» στα χέρια των Τσέχων
Το PPF Group, τα νέα πρόσωπα, οι βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, το «γύρισμα» σε κέρδη αλλά και οι προκλήσεις - Η «ρότα» για το μέλλον και η… προϊστορία
Βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις καταγράφει η Planaco, που λειτουργεί ναυπηγείο σκαφών στην Αίγινα. Η εταιρεία που ήταν γνωστή στο παρελθόν ως «ναυπηγείο των Κουτσολιούτσων», -καθότι θυγατρική της FF Group-, έχει περάσει σε νέα εποχή υπό τον έλεγχο του τσέχικου fund PPF, από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια στην Ευρώπη, με υπό διαχείριση assets 40 δις ευρώ, το οποίο διατηρεί παρουσία και στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, από τον Ιούλιο του 2023 τη διοίκηση της Planaco ανέλαβαν ο Απόστολος Παπασταθόπουλος, General Manager Greece της Navigare Yachting, εκ των κορυφαίων luxury yacht charter operator στον κόσμο καθώς και partner της AGP Group (Business & Finance Consulting), ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ ως μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν ο Jan Harrer Investment Director στο PPF Group και ο Marek Ehrenberger, Investment manager στο PPF Nautical.
Παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 2023, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από το γνωστό συγκρότημα της FF Group στον Άγιο Στέφανο, στην Βούλα.
