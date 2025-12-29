Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου
Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου
Τι πληρώνεται και πότε
Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
-11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
