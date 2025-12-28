Συντάξεις και πραγματικότητα: Πώς ζουν οι συνταξιούχοι με 940 ευρώ καθαρά
Τα στοιχεία του «Ήλιος» δείχνουν ότι η πλειονότητα των συνταξιούχων ζει με εισοδήματα οριακής επάρκειας, με πάνω από τους μισούς κάτω των 940 ευρώ και σημαντικές ανισότητες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
Μια ολοένα και πιο πιεστική εικόνα για τα οικονομικά των ηλικιωμένων αποτυπώνουν τα πρόσφατα δεδομένα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος», επιβεβαιώνοντας ότι για τους περισσότερους συνταξιούχους το μηνιαίο εισόδημα βρίσκεται στα όρια της αντοχής τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, 2.517.615 συνταξιούχοι λαμβάνουν κατά μέσο όρο 794,5 ευρώ καθαρά τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε μεικτές αποδοχές 845,62 ευρώ. Ωστόσο, πίσω από το μέσο αυτό επίπεδο, κρύβεται μια πολύ πιο δύσκολη πραγματικότητα: περισσότεροι από τους μισούς ζουν με καθαρές αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 940 ευρώ.
Ειδικότερα, περίπου 916.500 δικαιούχοι λαμβάνουν έως 658 ευρώ καθαρά, ενώ σχεδόν 1,4 εκατομμύρια περιορίζονται σε ποσά έως 940 ευρώ. Ακόμη πιο χαμηλά βρίσκονται 453.640 άτομα, κυρίως δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι οποίοι καλούνται να επιβιώσουν με μηνιαία εισοδήματα έως 470 ευρώ.
