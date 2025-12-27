Οι τρεις μάγοι των γιορτών – Αυτοί είναι οι Έλληνες που δημιουργούν τα μυθικά καλέσματα των Χριστουγέννων
Τρεις creative directors, η Βανέσσα Σουραβλιά, ο Μάρκος Μαχαιρόπουλος και η Αντζυ Γεωργακοπούλου είναι εκείνοι που συνθέτουν το décor και το art de la table στα πιο φαντασμαγορικά καλέσματα των εορτών
Βανέσσα Σουραβλιά
Christmas spirit
Με εμπειρία πλέον 20 χρόνων, η ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια της DePlanV έχει δημιουργήσει έναν κόσμο όπου το design, η φαντασία και η τελειότητα συναντώνται για να διαμορφώσουν σκηνικά που μοιάζουν βγαλμένα από κινηματογραφικό σύμπαν. Η διεθνής της αναγνώριση αποτελεί φυσική εξέλιξη.
Η Βανέσσα έχει βραβευθεί επανειλημμένα ενώ έχει ξεχωρίσει σε παγκόσμιες διοργανώσεις όπως το Destination Wedding Planner Congress, όπου βραβεύτηκε ως μία από τις κορυφαίες planners του κόσμου. Αυτές οι διακρίσεις δεν αποτελούν απλώς τίτλους αλλά επιβεβαίωση της μοναδικής της ικανότητας να μεταμορφώνει κάθε χώρο σε εμπειρία.
