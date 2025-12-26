Εμπορικό real estate: Απογειώθηκαν Ερμού και Βουκουρεστίου – Οι νέες αφίξεις
Εμπορικό real estate: Απογειώθηκαν Ερμού και Βουκουρεστίου – Οι νέες αφίξεις
Αγορά δύο ταχυτήτων στο εμπορικό real estate, με τον τουρισμό να απογειώνει τα σημεία που προτιμούν οι τουρίστες και συνακόλουθα και τα ενοίκια
Νέες αφίξεις στον πεζόδρομο της Ερμού σε λιανική αλλά και φιλοξενία, μηνιαία μισθώματα ακόμη και με εξαψήφια νούμερα (!) και ουρές έξω από καταστήματα στη Βουκουρεστίου, αλλά και ουκ ολίγα κενά καταστήματα σε πιο περιφερειακές αγορές, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, σε δρόμους γύρω από το Κολωνάκι.
Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στο εμπορικό real estate, η οποία παραπέμπει σε αγορά δύο ταχυτήτων, με τον τουρισμό να απογειώνει τα σημεία που προτιμούν οι τουρίστες και συνακόλουθα και τα ενοίκια. Ενδεικτικά, το μηνιαίο ενοίκιο που θα πληρώνει η Golden Goose -η γνωστή εταιρεία με τα «ταλαιπωρημένα» sneakers των 500 και πλέον ευρώ, η οποία ετοιμάζει το νέο της κατάστημα στην οδό Βουκουρεστίου 15, εκεί όπου στεγαζόταν παλιότερα τραπεζικό κατάστημα- αντιστοιχεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε ένα νούμερο κοντά στα 55.000 ευρώ τον μήνα. Ιδιοκτήτης είναι κοινωφελές ίδρυμα, ενώ η λειτουργία του νέου καταστήματος φαίνεται ότι έχει μετατεθεί ελαφρώς προς τα πίσω, στα νέα ανοίγματα του 2026. Λίγα μέτρα απέναντι, έχει ενδιαφέρον η τελευταία εξέλιξη με το ακίνητο συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., όπου στεγάζεται και κατάστημα της Eurobank, στη συμβολή με τη Βαλαωρίτου.
