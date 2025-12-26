Διονύσης Κουκουτάρης (Alfa): Από την Κοζάνη και τη Βόρεια Ευρώπη, μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία

Με δεύτερο εργοστάσιο στην Κοζάνη και επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ, στόχος είναι να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων της χώρας