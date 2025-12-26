Διονύσης Κουκουτάρης (Alfa): Από την Κοζάνη και τη Βόρεια Ευρώπη, μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία
Διονύσης Κουκουτάρης (Alfa): Από την Κοζάνη και τη Βόρεια Ευρώπη, μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία
Με δεύτερο εργοστάσιο στην Κοζάνη και επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ, στόχος είναι να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων της χώρας
Από ένα μικρό εργαστήριο πίτας στην Κοζάνη της δεκαετίας του ’50, σε ένα brand που ταξιδεύει σήμερα από τη Βόρεια Ευρώπη έως τον Καναδά, η Alfa – Αθ. Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα περιφερειακής βιομηχανίας που πέτυχε να χτίσει διεθνές αποτύπωμα, παραμένοντας ριζωμένη στον τόπο της. Κι αν η επιτυχία της στηρίζεται εδώ και επτά δεκαετίες στην παράδοση της ελληνικής ζύμης, το νέο κεφάλαιο της οικογενειακής εταιρείας γράφεται με επενδύσεις, εξωστρέφεια και τη διαδοχή της τρίτης γενιάς.
Οπως αποκαλύπτουν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Διονύσης Κουκουτάρης και ο αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πωλήσεων, Ζήσης Κουκουτάρης, η Alfa ετοιμάζει δεύτερο εργοστάσιο στην Κοζάνη, ύψους 15 εκατ. ευρώ, δρομολογεί νέα επένδυση αντίστοιχου ύψους στο υφιστάμενο εργοστάσιο, ενώ συνεχίζει δυναμικά την εξάπλωσή της στο εξωτερικό, μετά την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (70%) της καναδικής Trio Bakery, με την οποία αποκτά και παραγωγική δραστηριότητα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οπως αποκαλύπτουν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Διονύσης Κουκουτάρης και ο αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πωλήσεων, Ζήσης Κουκουτάρης, η Alfa ετοιμάζει δεύτερο εργοστάσιο στην Κοζάνη, ύψους 15 εκατ. ευρώ, δρομολογεί νέα επένδυση αντίστοιχου ύψους στο υφιστάμενο εργοστάσιο, ενώ συνεχίζει δυναμικά την εξάπλωσή της στο εξωτερικό, μετά την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (70%) της καναδικής Trio Bakery, με την οποία αποκτά και παραγωγική δραστηριότητα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα