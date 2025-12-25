Ο «αληθινός» Σκρουτζ λεγόταν Μέγκοτ και ήταν ακόμα πιο τσιγκούνης
Ο «αληθινός» Σκρουτζ λεγόταν Μέγκοτ και ήταν ακόμα πιο τσιγκούνης
Ο εκκεντρικός Άγγλος μεγιστάνας που έτρωγε χαλασμένο κρέας και ενέπνευσε τον πιο διάσημο φιλάργυρο της λογοτεχνίας
Μπορεί ο Εμπενίζερ Σκρουτζ να είναι προϊόν λογοτεχνικής φαντασίας, όμως στην πραγματική ιστορία υπήρξε ένας άνθρωπος των οποίων οι συνήθειες και η συμπεριφορά πλησίασαν με τρόπο σχεδόν απίστευτο τον μυθικό χαρακτήρα του Κάρολου Ντίκενς. Ο Τζον Μέγκοτ (που αργότερα πήρε και το επώνυμο Ελβς) γεννήθηκε στην Αγγλία τον Απρίλιο του 1714 και, παρά την τεράστια περιουσία που κληρονόμησε, επέλεξε μια ζωή αυτοπεριορισμού, λιτότητας και ιδιόρρυθμης οικονομίας που έμελλε να γίνει παράδειγμα προς συζήτηση αιώνες αργότερα. Το πιο πιθανό, μάλιστα, είναι να αποτέλεσε και την κύρια πηγή έμπνευσης του Ντίκενς για τον τσιγκούνη χριστουγεννιάτικο ήρωα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα