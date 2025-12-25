Το μεγάλο ναυάγιο του Ερντογάν δε βλέπει Ελλάδα

Η Togg, που ιδρύθηκε το 2018 ως κοινή επένδυση μεγάλων τουρκικών ομίλων και με έντονη πολιτική στήριξη, παρουσίασε την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά επιλέγοντας τη Γερμανία ως πρώτη αγορά στόχο από το φθινόπωρο του 2025. Εκεί, στα τέλη Σεπτεμβρίου, άνοιξαν οι παραγγελίες για δύο ηλεκτρικά μοντέλα, το SUV T10X και το σεντάν T10F, με το μήνυμα ότι η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία επιχειρεί να διεκδικήσει μερίδιο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς ευρωπαϊκούς κόμβους για ηλεκτρικά οχήματα. Η Togg μάλιστα επέλεξε για την παρουσίαση στην έκθεση αυτοκινήτου IAA Mobility στο Μόναχο, δείχνοντας ότι το εγχείρημα δεν ήταν απλώς μια εσωτερική υπόθεση αλλά μια στοχευμένη επίδειξη στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς.

Παρά τα έντονα σχέδια και τις υψηλές προσδοκίες, τα πρώτα στοιχεία πωλήσεων στη Γερμανία δείχνουν μια μάλλον απογοητευτική εικόνα για την Togg. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία συγκεντρωμένα από τα τουρκικά ΜΜΕ και τις γερμανικές αρχές, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 είχαν καταγραφεί μόλις 53 ταξινομήσεις Togg στην αγορά της Γερμανίας...





