Κι όμως, οι πραγματικοί «εθισμένοι» στις οθόνες είναι οι ηλικιωμένοι
Κι όμως, οι πραγματικοί «εθισμένοι» στις οθόνες είναι οι ηλικιωμένοι
Δεν είναι έφηβοι. Είναι άνθρωποι που έχουν ήδη ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους χωρίς το διαδίκτυο, αλλά μοιάζουν πια να δυσκολεύονται να αποχωριστούν το smartphone τους
Για χρόνια, η δημόσια συζήτηση γύρω από την ψηφιακή εξάρτηση είχε ένα σαφές πρόσωπο: τους νέους. Τα smartphones, τα κοινωνικά δίκτυα και τα videogames θεωρήθηκαν απειλή για τα παιδιά και τους εφήβους. Όσο όμως η ανησυχία έμενε στραμμένη στους ανήλικους, μια λιγότερο θορυβώδης αλλά εξίσου καθοριστική μετατόπιση συντελούνταν αλλού: στους μεγαλύτερους.
Από τα videogames των παιδιών στα smartphones των 70+
Στη Βρετανία, το Εθνικό Κέντρο για Διαταραχές Παιχνιδιών, που ιδρύθηκε το 2019 για να αντιμετωπίσει τον εθισμό των νέων στα videogames, έχει αρχίσει πλέον να δέχεται και ασθενείς άνω των 40 ετών. Η μεγαλύτερη ασθενής ήταν 72 ετών και εθισμένη σε παιχνίδια στο smartphone της. Η εικόνα ξαφνιάζει περισσότερο το κοινό παρά τους ειδικούς, που παρακολουθούν στενά τη γήρανση του πληθυσμού και τις ψηφιακές του συνήθειες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Από τα videogames των παιδιών στα smartphones των 70+
Στη Βρετανία, το Εθνικό Κέντρο για Διαταραχές Παιχνιδιών, που ιδρύθηκε το 2019 για να αντιμετωπίσει τον εθισμό των νέων στα videogames, έχει αρχίσει πλέον να δέχεται και ασθενείς άνω των 40 ετών. Η μεγαλύτερη ασθενής ήταν 72 ετών και εθισμένη σε παιχνίδια στο smartphone της. Η εικόνα ξαφνιάζει περισσότερο το κοινό παρά τους ειδικούς, που παρακολουθούν στενά τη γήρανση του πληθυσμού και τις ψηφιακές του συνήθειες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα