Κι όμως, οι πραγματικοί «εθισμένοι» στις οθόνες είναι οι ηλικιωμένοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν είναι έφηβοι. Είναι άνθρωποι που έχουν ήδη ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους χωρίς το διαδίκτυο, αλλά μοιάζουν πια να δυσκολεύονται να αποχωριστούν το smartphone τους

Για χρόνια, η δημόσια συζήτηση γύρω από την ψηφιακή εξάρτηση είχε ένα σαφές πρόσωπο: τους νέους. Τα smartphones, τα κοινωνικά δίκτυα και τα videogames θεωρήθηκαν απειλή για τα παιδιά και τους εφήβους. Όσο όμως η ανησυχία έμενε στραμμένη στους ανήλικους, μια λιγότερο θορυβώδης αλλά εξίσου καθοριστική μετατόπιση συντελούνταν αλλού: στους μεγαλύτερους.

Από τα videogames των παιδιών στα smartphones των 70+

Στη Βρετανία, το Εθνικό Κέντρο για Διαταραχές Παιχνιδιών, που ιδρύθηκε το 2019 για να αντιμετωπίσει τον εθισμό των νέων στα videogames, έχει αρχίσει πλέον να δέχεται και ασθενείς άνω των 40 ετών. Η μεγαλύτερη ασθενής ήταν 72 ετών και εθισμένη σε παιχνίδια στο smartphone της. Η εικόνα ξαφνιάζει περισσότερο το κοινό παρά τους ειδικούς, που παρακολουθούν στενά τη γήρανση του πληθυσμού και τις ψηφιακές του συνήθειες.

