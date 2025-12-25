Η μέθοδος των Χαντίντ: Η στρατηγική της μητέρας πίσω από δύο καριέρες εκατομμυρίων
Οι Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ δεν εξελίχθηκαν τυχαία σε δύο από τα πιο ακριβοπληρωμένα πρόσωπα της διεθνούς μόδας. Πίσω από την πορεία τους κεντρικό ρόλο έπαιξε η μητέρα τους, Γιολάντα Χαντίντ
Η επαγγελματική πορεία των αδελφών Χαντίντ είχε ξεκινήσει πολύ πριν καθιερωθούν στη διεθνή μόδα. Η Τζίτζι εμφανίστηκε από πολύ μικρή ηλικία σε καμπάνιες της Guess, ωστόσο η επαγγελματική της δραστηριότητα ανεστάλη με απόφαση της μητέρας της, η οποία επέλεξε να αναβάλει τη συστηματική ενασχόληση με το μόντελινγκ μέχρι την ενηλικίωσή της.
Η Γιολάντα Χαντίντ, γεννημένη σε μικρό χωριό της Ολλανδίας, είχε ήδη βιώσει τη σκληρή πλευρά της βιομηχανίας: έχασε τον πατέρα της σε νεαρή ηλικία, εργάστηκε σε εστιατόρια για να στηρίξει την οικογένειά της και ανακαλύφθηκε ως μοντέλο στα 16 της χρόνια. Για την ίδια, το μόντελινγκ υπήρξε μέσο οικονομικής επιβίωσης και όχι προσωπική φιλοδοξία.
Αυτή τη λογική μετέφερε και στα παιδιά της. Η Τζίτζι αποσύρθηκε από τις παιδικές φωτογραφίσεις, στράφηκε στον σχολικό αθλητισμό και διετέλεσε αρχηγός της ομάδας βόλεϊ. Η Μπέλα αφοσιώθηκε στην αγωνιστική ιππασία με στόχο ακόμη και ολυμπιακή συμμετοχή, μέχρι που η διάγνωση της νόσου Λάιμ, το 2012, διέκοψε απότομα αυτή την πορεία. Παρότι μεγάλωσαν σε πολυτελή σπίτια και σε έναν κόσμο πρόσβασης και προνομίων, η μητέρα τους επέβαλε πλαίσιο και πειθαρχία, επιδιώκοντας η άνεση να μη λειτουργήσει αποσυντονιστικά, αλλά ως βάση για την μελλοντική τους επαγγελματική απόδοση.
