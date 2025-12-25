Τα μυθικά ακίνητα των Μπέκαμ – Πού ζει το ζευγάρι των $450 εκατομμυρίων
Τα μυθικά ακίνητα των Μπέκαμ – Πού ζει το ζευγάρι των $450 εκατομμυρίων
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας εδώ και δεκαετίες – Ζουν με πολυτέλεια σε εντυπωσιακές κατοικίες σε όλο τον κόσμο με την οικογένειά τους
Η εξαιρετική πορεία του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο διεθνές ποδόσφαιρο και η επιρροή της Βικτόρια Μπέκαμ στη σύγχρονη πολυτελή μόδα έχουν καταστήσει την οικογένεια από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολιτισμικά επιδραστικές στον κόσμο. Το ζευγάρι μεγάλωσε τέσσερα παιδιά υπό τη συνεχή προσοχή των μέσων ενημέρωσης, διατηρώντας ταυτόχρονα μια προσεκτικά διαχειριζόμενη εικόνα στους χώρους του αθλητισμού, της μόδας και της δημοσιότητας.
Έγιναν για πρώτη φορά ευρέως γνωστοί το 1997, όταν η Βικτόρια ξεχώρισε στη διεθνή ποπ σκηνή ως μέλος των Spice Girls και ο Ντέιβιντ βρισκόταν στην αρχή μιας πορείας που θα τον ανέδειχνε ως παγκόσμιο ποδοσφαιρικό είδωλο. Στη διάρκεια της καριέρας του, από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ καθιερώθηκε ως ένας από τους πλέον κερδοφόρους και αναγνωρίσιμους αθλητές της εποχής του, συνδυάζοντας υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις με ισχυρή εμπορική και πολιτισμική επιρροή.
