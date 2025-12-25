Ένα νέο ορεινό resort στον Παρνασσό – Επένδυση που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 30 εκατ. ευρώ
Ένα νέο ορεινό resort στον Παρνασσό – Επένδυση που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 30 εκατ. ευρώ
Ο ριζικός εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του «Elatos Resort & Health Club» στον Παρνασσό από τον Όμιλο ΛΑΜΨΑ έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης και λειτουργίας το 2027
Επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα προσελκύει το νέο oρεινό resort, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, του Ομίλου ΛΑΜΨΑ στον Παρνασσό.
Ο όμιλος («Μεγάλη Βρεταννία», «King George», «Αthens Capital ΜGallery» κ.ά.) έχει αυτή την περίοδο σε πλήρη εξέλιξη το δύσκολο εγχείρημα ριζικού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του «Elatos Resort & Health Club» στον Παρνασσό, μία επένδυση που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 30 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης και λειτουργίας το 2027.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός ορεινού θέρετρου πολυτελείας και ευεξίας, με ξεχωριστές ποιοτικές προδιαγραφές, που θα έχει δυναμικότητα 38 σαλέ 2 έως 4 δωματίων, ενώ 15 δωμάτια θα βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο όμιλος («Μεγάλη Βρεταννία», «King George», «Αthens Capital ΜGallery» κ.ά.) έχει αυτή την περίοδο σε πλήρη εξέλιξη το δύσκολο εγχείρημα ριζικού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του «Elatos Resort & Health Club» στον Παρνασσό, μία επένδυση που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 30 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης και λειτουργίας το 2027.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός ορεινού θέρετρου πολυτελείας και ευεξίας, με ξεχωριστές ποιοτικές προδιαγραφές, που θα έχει δυναμικότητα 38 σαλέ 2 έως 4 δωματίων, ενώ 15 δωμάτια θα βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα