Σε ρυθμούς γιορτών οι ευρωαγορές – Ράλι 9% για τη Novo Nordisk
Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ανοδικά σήμερα παραμονή Χριστουγέννων, με ώθηση από τη Novo Nordisk, ενώ χρυσός και ασήμι ενισχύονται και οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν το κλίμα
Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν την Τετάρτη με θετικό πρόσημο, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν μια χρονιά έντονων διακυμάνσεων στη διάρκεια της συντομευμένης συνεδρίασης της παραμονής των Χριστουγέννων.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινούνταν περίπου 0,1% υψηλότερα στο άνοιγμα της συνεδρίασης.
Ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,1% στις 8.111,73 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,07% στις 9.882,45 μονάδες. Ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 0,2%. Τα χρηματιστήρια στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Δανία, την Ελβετία και τη Φινλανδία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα.
Ο δείκτης κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ κλεισίματος την Τρίτη, με βασικό μοχλό τη θεαματική άνοδο της μετοχής της Novo Nordisk, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, μετά την έγκριση από τον FDA του πρώτου χαπιού GLP-1. Η μετοχή της Novo Nordisk συνέχισε την ανοδική της πορεία και την Τετάρτη, κλείνοντας με κέρδη άνω του 9%.
