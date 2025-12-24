H πλουσιότερη γυναίκα του Ηνωμένου Βασιλείου το 2025 έπαιζε στοίχημα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η “αρχιτέκτονας” της bet365, βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα πιο καλοπληρωμένα εταιρικά στελέχη στον κόσμο και ως η πλουσιότερη γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Denise Coates έλαβε περίπου 287 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 328.5 εκατ. ευρώ, ένα συνδυασμό μισθού και μερισμάτων από την εταιρεία τυχερών παιχνιδιών bet365 που δημιούργησε, δείχνοντας ακόμα μια φορά την μεγάλη επιτυχία της στον παγκόσμιο κλάδο των online στοιχημάτων.

