H πλουσιότερη γυναίκα του Ηνωμένου Βασιλείου το 2025 έπαιζε στοίχημα

Η “αρχιτέκτονας” της bet365, βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα πιο καλοπληρωμένα εταιρικά στελέχη στον κόσμο και ως η πλουσιότερη γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο