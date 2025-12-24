Η επιστήμη πίσω από το τέλειο δώρο
Η επιστήμη πίσω από το τέλειο δώρο
Τι μήνυμα στέλνουμε στον παραλήπτη με την επιλογή μας, τι περιμένει εκείνος από εμάς, και πώς οι επιστημονικές έρευνες μπορούν να μας βοηθήσουν να λάβουμε μια απόφαση που δεν είναι πάντα τόσο απλή
Το δώρο των εορτών δεν το διαλέγουμε σε ουδέτερο χρόνο. Το διαλέγουμε στο τέλος μιας χρονιάς γεμάτης αποφάσεις, εκκρεμότητες, μικρές και μεγάλες επιλογές που έχουν ήδη καταναλώσει το μεγαλύτερο απόθεμα της ενέργειας και της προσοχής μας. Κι όμως, και σε αυτή την πράξη αναμένουμε να υπάρχει φροντίδα, σκέψη, συναίσθημα -ίσως και μια μικρή απόδειξη ότι προσέξαμε τον άλλον μέσα στην πολύβουη καθημερινότητά μας.
Δεν είναι παράξενο που μας δυσκολεύει η επιλογή δώρου -ειδικά την εορταστική περίοδο που διανύουμε. Η επιστήμη τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να μελετά το δώρο όχι ως κοινωνικό έθιμο, αλλά ως γνωστική και συναισθηματική διαδικασία. Και τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά: το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι να διαλέξουμε· είναι ότι σκεφτόμαστε το δώρο από λάθος θέση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Δεν είναι παράξενο που μας δυσκολεύει η επιλογή δώρου -ειδικά την εορταστική περίοδο που διανύουμε. Η επιστήμη τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να μελετά το δώρο όχι ως κοινωνικό έθιμο, αλλά ως γνωστική και συναισθηματική διαδικασία. Και τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά: το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι να διαλέξουμε· είναι ότι σκεφτόμαστε το δώρο από λάθος θέση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα