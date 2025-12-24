ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Πλειστηριασμοί: Αυλαία με… παραθαλάσσια γραφεία του E-Channel στον Άλιμο που πέρασαν σε νέο ιδιοκτήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Αυλαία με… παραθαλάσσια γραφεία του E-Channel στον Άλιμο που πέρασαν σε νέο ιδιοκτήτη

Η τελευταία «επώνυμη» περίπτωση της χρονιάς κληρώνει σήμερα και αφορά γραφεία της «Τηλεοπτικής Ελληνική Ανώνυμη Εμπορική Διαφημιστική Εταιρεία» επί της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος - Η τιμή πρώτης προσφοράς, η ιστορία του και ο Φ. Βρυώνης

Πλειστηριασμοί: Αυλαία με… παραθαλάσσια γραφεία του E-Channel στον Άλιμο που πέρασαν σε νέο ιδιοκτήτη
Αυλαία ρίχνουν σε λίγες ημέρες, για φέτος, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, με τελευταία «επώνυμη» περίπτωση από όσους έχουν προγραμματιστεί μέχρι τώρα, γραφεία της «Τηλεοπτική Ελληνική Ανώνυμη Εμπορική Διαφημιστική Εταιρεία», γνωστότερης στο παρελθόν ως E-Channel, στον Άλιμο επί της παραλιακής λεωφόρου.

Ο εν λόγω πλειστηριασμός είναι προγραμματισμένος για σήμερα 24 Δεκεμβρίου, με την ιδιοκτησία να βγαίνει με τιμή πρώτης προσφοράς 601.000 ευρώ για μέγεθος οφειλής ύψους 51.120 ευρώ. Επισπεύδουσα είναι η κυπριακή «SE.KA. Iinternational Services Ltd», η οποία υπήρξε η ιδρύτρια και αρχική μοναδική μέτοχος της εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης