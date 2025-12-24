Πλειστηριασμοί: Αυλαία με… παραθαλάσσια γραφεία του E-Channel στον Άλιμο που πέρασαν σε νέο ιδιοκτήτη
Πλειστηριασμοί: Αυλαία με… παραθαλάσσια γραφεία του E-Channel στον Άλιμο που πέρασαν σε νέο ιδιοκτήτη
Η τελευταία «επώνυμη» περίπτωση της χρονιάς κληρώνει σήμερα και αφορά γραφεία της «Τηλεοπτικής Ελληνική Ανώνυμη Εμπορική Διαφημιστική Εταιρεία» επί της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος - Η τιμή πρώτης προσφοράς, η ιστορία του και ο Φ. Βρυώνης
Αυλαία ρίχνουν σε λίγες ημέρες, για φέτος, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, με τελευταία «επώνυμη» περίπτωση από όσους έχουν προγραμματιστεί μέχρι τώρα, γραφεία της «Τηλεοπτική Ελληνική Ανώνυμη Εμπορική Διαφημιστική Εταιρεία», γνωστότερης στο παρελθόν ως E-Channel, στον Άλιμο επί της παραλιακής λεωφόρου.
Ο εν λόγω πλειστηριασμός είναι προγραμματισμένος για σήμερα 24 Δεκεμβρίου, με την ιδιοκτησία να βγαίνει με τιμή πρώτης προσφοράς 601.000 ευρώ για μέγεθος οφειλής ύψους 51.120 ευρώ. Επισπεύδουσα είναι η κυπριακή «SE.KA. Iinternational Services Ltd», η οποία υπήρξε η ιδρύτρια και αρχική μοναδική μέτοχος της εταιρείας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο εν λόγω πλειστηριασμός είναι προγραμματισμένος για σήμερα 24 Δεκεμβρίου, με την ιδιοκτησία να βγαίνει με τιμή πρώτης προσφοράς 601.000 ευρώ για μέγεθος οφειλής ύψους 51.120 ευρώ. Επισπεύδουσα είναι η κυπριακή «SE.KA. Iinternational Services Ltd», η οποία υπήρξε η ιδρύτρια και αρχική μοναδική μέτοχος της εταιρείας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα