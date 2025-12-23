Τα 10 ακριβότερα έργα Τέχνης που δημοπρατήθηκαν το 2025
Επιφυλακτικότητα, σταθεροποίηση και ένα ανέλπιστο ρεκόρ όρισαν την αγορά τέχνης τη φετινή χρονιά
Στην εκπνοή της χρονιάς, με την αδρεναλίνη των δημοπρασιών να έχει καταλαγιάσει και το ντόρο γύρω από συγκεκριμένα σπουδαία έργα που άλλαξαν χέρια ιδιοκτητών να έχει υποχωρήσει, το 2025 αφήνει την αγορά τέχνης με μια αίσθηση σχετικής σταθερότητας και διακριτικής επιστροφής σε μεταπανδημικούς ρυθμούς. Τα δέκα ακριβότερα έργα που πουλήθηκαν φέτος συγκέντρωσαν συνολικά 757 εκατομμύρια δολάρια -το υψηλότερο ποσό από το 2022, όταν οι πωλήσεις είχαν αγγίξει το 1,1 δισεκατομμύριο, και αισθητά πάνω από τα 512,6 εκατομμύρια του 2024 ή τα 660 εκατομμύρια του 2023. Οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι, η ιστορία πίσω τους ωστόσο, περισσότερο περίπλοκη.
Το πρώτο μισό της χρονιάς χαρακτηρίστηκε από επιφυλακτικότητα, με τους συλλέκτες να κινούνται συγκρατημένα και διστακτικά και την αγορά να παρουσιάζει συχνά μια εύθραυστη εικόνα. Οι μεγάλοι οίκοι δημοπρασιών -Christie’s, Sotheby’s, Phillips- απάντησαν στρατηγικά, εστιάζοντας σε έργα με ισχυρή προέλευση και αναγνωρίσιμα ονόματα. Χρειάστηκε να φτάσει ο Νοέμβριος ώστε να καταγραφούν σχεδόν όλα τα κορυφαία αποτελέσματα της χρονιάς -εννέα από τις δέκα υψηλότερες τιμές για την ακρίβεια, γεγονός που αποκαλύπτει περισσότερα για τη στρατηγική παρά για τη συνολική ζήτηση. Ο απολογισμός του 2025 δείχνει ότι για την αγορά τέχνης η χρονιά δεν σώθηκε λόγω δυναμικής, αλλά από τις περιπτώσεις όπου υπήρχε μια αίσθηση σιγουριάς: όταν εμφανίστηκαν τα σωστά έργα, οι αγοραστές ανταποκρίθηκαν, διαφορετικά, παρέμειναν θεατές. Σε κάθε περίπτωση, τα παρακάτω 10 ακριβότερα έργα, έγραψαν τη δική τους αγοραστική ιστορία.
