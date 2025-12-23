«Φρενάρουν» οι ξένοι στις αγοραπωλησίες ακινήτων – Πτώση κατά 23,9% στο 9μηνο στα 1,46 δισ. ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρενάρουν» οι ξένοι στις αγοραπωλησίες ακινήτων – Πτώση κατά 23,9% στο 9μηνο στα 1,46 δισ. ευρώ

Πτώση και στην Golden Visa με το μήνα Νοέμβριο να καταγράφει τα χαμηλότερα νούμερα φέτος μετά τον Αύγουστο

«Φρενάρουν» οι ξένοι στις αγοραπωλησίες ακινήτων – Πτώση κατά 23,9% στο 9μηνο στα 1,46 δισ. ευρώ
Μπορεί η συνεισφορά του κλάδου των ακινήτων να παραμένει κρίσιμη όσον αφορά το μερίδιο επί του συνόλου των Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα, παρ’ όλ΄ αυτά η εφετινή χρονιά συνοδεύεται από διψήφιο ποσοστό πτώσης με την αγορά να αναζητεί νέο σημείο ισορροπίας μετά και τις αλλαγές στο πρόγραμμα ‘’Golden Visa’’ για τη χορήγηση αδειών διαμονής τρίτων επενδυτών.

Με βάση τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο εννεάμηνο του 2025, οι καθαρές εισπράξεις από τις ξένες άμεσες επενδύσεις για την αγορά ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 1,466 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 23,9% έναντι του αντίστοιχου επιπέδου εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2024. Τότε, το αντίστοιχο νούμερο ήταν λίγο χαμηλότερο των 2 δισ. ευρώ -για την ακρίβεια στα 1,926 δισ. ευρώ- σε συνέχεια του μεγάλου όγκου που καταγράφηκε την περυσινή χρονιά με τους επενδυτές να σπεύδουν να προλάβουν τους περιορισμούς σε Golden Visa και βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης