Golden Goose: Τα φθαρμένα sneakers των 1.900 ευρώ και το deal των 2,5 δισ.
Golden Goose: Τα φθαρμένα sneakers των 1.900 ευρώ και το deal των 2,5 δισ.
Η Golden Goose εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις σύγχρονου luxury brand, καταγράφοντας πωλήσεις περίπου 655 εκατ. ευρώ, μέσα από μια στρατηγική που επαναπροσδιόρισε την έννοια της φθοράς στη μόδα
Η εσκεμμένα φθαρμένη αισθητική, που κάποτε θεωρήθηκε αντισυμβατική, εξελίχθηκε σε ισχυρό επιχειρηματικό αφήγημα για τη Golden Goose. Το ιταλικό brand, γνωστό για τα χειροποίητα sneakers με vintage όψη, κατέγραψε το 2024 πωλήσεις περίπου 655 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου με αποτίμηση περίπου 2,5 δισ. ευρώ.
Στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, τα ανδρικά sneakers τιμολογούνταν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, από περίπου 450 έως 800 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο και τα υλικά. Παρότι ορισμένες ειδικές ή πιο περίτεχνες εκδοχές τοποθετούνταν υψηλότερα, η στρατηγική τιμολόγησης στηρίχθηκε κυρίως στη σταθερή premium, τοποθέτηση και όχι σε ακραία επίπεδα πολυτέλειας. Η φθορά, τα σημάδια χρήσης και η χειροποίητη επεξεργασία αποτέλεσαν συνειδητή αισθητική επιλογή, που διαφοροποίησε το προϊόν σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, τα ανδρικά sneakers τιμολογούνταν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, από περίπου 450 έως 800 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο και τα υλικά. Παρότι ορισμένες ειδικές ή πιο περίτεχνες εκδοχές τοποθετούνταν υψηλότερα, η στρατηγική τιμολόγησης στηρίχθηκε κυρίως στη σταθερή premium, τοποθέτηση και όχι σε ακραία επίπεδα πολυτέλειας. Η φθορά, τα σημάδια χρήσης και η χειροποίητη επεξεργασία αποτέλεσαν συνειδητή αισθητική επιλογή, που διαφοροποίησε το προϊόν σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα