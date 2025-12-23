Golden Goose: Τα φθαρμένα sneakers των 1.900 ευρώ και το deal των 2,5 δισ.

Η Golden Goose εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις σύγχρονου luxury brand, καταγράφοντας πωλήσεις περίπου 655 εκατ. ευρώ, μέσα από μια στρατηγική που επαναπροσδιόρισε την έννοια της φθοράς στη μόδα