Landis+Gyr: Οι Ελβετοί τα «μαζεύουν» από την Ελλάδα – Ζημιές και διαδοχικές αλλαγές διοικήσεων
Μετά τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό των έξυπνων μετρητών και τις καρατομήσεις δύο διοικήσεων, η ελληνική θυγατρική μεταφέρει παραγωγή στο Μεξικό και ετοιμάζεται να περάσει στo fund Aurelius μέχρι τα μέσα του 2026 — Tι σημαίνει για το εργοστάσιο της Κορίνθου η αποεπένδυση από το cluster EMEA
Τα «μαζεύουν» από την Ευρώπη, και μαζί και από την Ελλάδα, οι Ελβετοί της Landis+Gyr, ολοκληρώνοντας σε δύο χρόνια ένα ντόμινο εξελίξεων που ξεκίνησε με τον αποκλεισμό από τον μεγάλο διαγωνισμό των έξυπνων μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ, συνεχίστηκε με «καρατομήσεις» διοικήσεων και μεταφορά παραγωγής από την Κόρινθο στο Μεξικό και καταλήγει σήμερα στην πώληση του συνόλου των δραστηριοτήτων EMEA σε private equity fund! Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η ελληνική θυγατρική, η οποία έχει ρόλο ‘κλειδί’ για το cluster EMEA και η οποία έκλεισε την τελευταία χρήση με ζημιές, βλέποντας πλέον το εργοστάσιο της Κορίνθου να περνά στα χέρια της Aurelius μέχρι τα μέσα του 2026.
Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 01/04/2024–31/03/2025 που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης. Ο κύκλος εργασιών της Landis+Gyr Α.Ε. μειώθηκε στα 228,7 εκατ. ευρώ από 274,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, υποχωρώντας 16,6%. Το μικτό αποτέλεσμα υποχώρησε στα 5,9 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA περιορίστηκε στα 9,82 εκατ. ευρώ από 16,81 εκατ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα γύρισε σε ζημιογόνο, με ζημιά 312 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 4,7 εκατ. ευρώ το 2023/2024. Παράλληλα, το σύνολο του ενεργητικού συρρικνώθηκε στα 128,3 εκατ. ευρώ από 153,3 εκατ. ευρώ, με τα αποθέματα να μειώνονται κατά περίπου 10,7 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα να κατεβαίνουν στα μόλις 8.487 ευρώ στο τέλος της χρήσης.
