Landis+Gyr: Οι Ελβετοί τα «μαζεύουν» από την Ελλάδα – Ζημιές και διαδοχικές αλλαγές διοικήσεων

Μετά τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό των έξυπνων μετρητών και τις καρατομήσεις δύο διοικήσεων, η ελληνική θυγατρική μεταφέρει παραγωγή στο Μεξικό και ετοιμάζεται να περάσει στo fund Aurelius μέχρι τα μέσα του 2026 — Tι σημαίνει για το εργοστάσιο της Κορίνθου η αποεπένδυση από το cluster EMEA