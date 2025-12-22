WindEurope: 1,6 τρισ. ευρώ θα γλιτώσει η Ευρώπη από ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται σε ΑΠΕ
WindEurope: 1,6 τρισ. ευρώ θα γλιτώσει η Ευρώπη από ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται σε ΑΠΕ
Τι δείχνει η τελευταία μελέτη της WindEurope σε συνεργασία με την Hitachi Energy - Τα 5 σενάρια και τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πράσινης μετάβασης μέσω των ανανεώσιμων πηγών
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν «επιβάλλονται» μόνο από την επιτακτική ανάγκη της πράσινης μετάβασης μπροστά στις ραγδαία εντεινόμενες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Είναι και ο οικονομικότερος τρόπος κάλυψης των ολοένα αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, τουλάχιστον για την Ευρώπη.
Αυτό αναδεικνύεται ξεκάθαρα από την τελευταία μελέτη της WindEurope σε συνεργασία με την Hitachi Energy, σύμφωνα με την οποία ένα σύστημα που λειτουργεί με υψηλά μερίδια ΑΠΕ είναι μακράν το φθηνότερο, ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη τα κόστη για τα δίκτυα, την αποθήκευση και όλες τις άλλες παραμέτρους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Αυτό αναδεικνύεται ξεκάθαρα από την τελευταία μελέτη της WindEurope σε συνεργασία με την Hitachi Energy, σύμφωνα με την οποία ένα σύστημα που λειτουργεί με υψηλά μερίδια ΑΠΕ είναι μακράν το φθηνότερο, ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη τα κόστη για τα δίκτυα, την αποθήκευση και όλες τις άλλες παραμέτρους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα