WindEurope: 1,6 τρισ. ευρώ θα γλιτώσει η Ευρώπη από ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται σε ΑΠΕ

Τι δείχνει η τελευταία μελέτη της WindEurope σε συνεργασία με την Hitachi Energy - Τα 5 σενάρια και τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πράσινης μετάβασης μέσω των ανανεώσιμων πηγών