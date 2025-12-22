Robert Chvatal, Katarina Kohlmayer: «Πιστεύουμε ακράδαντα στις προοπτικές της συνένωσης Allwyn-ΟΠΑΠ»

Ο Robert Chvatal (CEO Allwyn) και η Katarina Kohlmayer (μέλος ΔΣ Allwyn - ΟΠΑΠ, CFO KKCG) σε αποκλειστική συνέντευξή τους μιλούν για τους στρατηγικούς στόχους και τη δομή του deal και τις σημαντικές προοπτικές του ομίλου - ΟΠΑΠ: Μετοχές αξίας σχεδόν 100 εκατ. ευρώ απέκτησε η Allwyn