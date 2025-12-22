Πώς η Birkin της Hermes έφτασε να θεωρείται καλύτερη επένδυση και από τον χρυσό

Η Birkin δεν είναι απλώς μια τσάντα πολυτελείας, αλλά ένα αντικείμενο σπανιότητας που κινείται ανάμεσα στη μόδα, τη συλλεκτική αξία και την ελεγχόμενη αγορά