Πώς η Birkin της Hermes έφτασε να θεωρείται καλύτερη επένδυση και από τον χρυσό
Πώς η Birkin της Hermes έφτασε να θεωρείται καλύτερη επένδυση και από τον χρυσό
Η Birkin δεν είναι απλώς μια τσάντα πολυτελείας, αλλά ένα αντικείμενο σπανιότητας που κινείται ανάμεσα στη μόδα, τη συλλεκτική αξία και την ελεγχόμενη αγορά
Στον χώρο της πολυτελούς κατανάλωσης, λίγα αντικείμενα κατάφεραν να υπερβούν τον ρόλο του αξεσουάρ και να αποκτήσουν χαρακτηριστικά περιουσιακού στοιχείου. Η τσάντα Birkin, του οίκου Hermès, ανήκει σε αυτή τη σπάνια κατηγορία. Δεν αντιμετωπίστηκε μόνο ως αντικείμενο μόδας, αλλά ως σύμβολο κύρους, σπανιότητας και ελεγχόμενης πρόσβασης, με μια αγορά που λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.
Η στιγμή που ξεκίνησαν όλα
Η ιστορία της Birkin συνδέθηκε άρρηκτα με την ηθοποιό και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν, η οποία υπήρξε όχι απλώς το πρόσωπο που έδωσε το όνομά του στην τσάντα, αλλά και μέρος του πολιτισμικού της φορτίου. Το περιστατικό του 1981, κατά τη διάρκεια πτήσης της Air France, όταν η Μπίρκιν διαμαρτυρήθηκε στον τότε επικεφαλής του οίκου Ζαν-Λουί Ντιμά για την έλλειψη μιας λειτουργικής αλλά κομψής δερμάτινης τσάντας, αποτέλεσε την αφετηρία ενός σχεδίου που έμελλε να εξελιχθεί σε σύμβολο της σύγχρονης πολυτέλειας. Η τσάντα σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες, χωρίς να θυσιάζει την αισθητική ή τη δεξιοτεχνία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η στιγμή που ξεκίνησαν όλα
Η ιστορία της Birkin συνδέθηκε άρρηκτα με την ηθοποιό και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν, η οποία υπήρξε όχι απλώς το πρόσωπο που έδωσε το όνομά του στην τσάντα, αλλά και μέρος του πολιτισμικού της φορτίου. Το περιστατικό του 1981, κατά τη διάρκεια πτήσης της Air France, όταν η Μπίρκιν διαμαρτυρήθηκε στον τότε επικεφαλής του οίκου Ζαν-Λουί Ντιμά για την έλλειψη μιας λειτουργικής αλλά κομψής δερμάτινης τσάντας, αποτέλεσε την αφετηρία ενός σχεδίου που έμελλε να εξελιχθεί σε σύμβολο της σύγχρονης πολυτέλειας. Η τσάντα σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες, χωρίς να θυσιάζει την αισθητική ή τη δεξιοτεχνία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα