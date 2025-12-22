Arcadia: Οι Αγγελόπουλοι επενδύουν στο μέλλον με πλοία νέας γενιάς υπό ελληνική σημαία
Το «AEGEAN WINNER» ανοίγει τον κύκλο παραδόσεων του φιλόδοξου ναυπηγικού προγράμματος των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου
Με την παραλαβή του πρώτου νεότευκτου δεξαμενόπλοιου, η Arcadia Shipmanagement σηματοδοτεί την είσοδό της σε μια νέα φάση ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου να επενδύσουν σε σύγχρονα, «πράσινα» πλοία υψηλών προδιαγραφών. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όλα τα πλοία της εταιρείας τόσο εκείνα που βρίσκονται στο νερό όσο και τα νεότευκτο είναι υπό ελληνική σημαία.
Πριν από λίγες ημέρες, στα ναυπηγεία της Hyundai Heavy Industries στο Mokpo της Νότιας Κορέας, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας του δεξαμενόπλοιου AEGEAN WINNER, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των sea trials. Παρόντες ήταν οι δύο επικεφαλής της εταιρείας, στελέχη της Arcadia και συνεργάτες, σε μια τελετή με έντονο ελληνικό αποτύπωμα.
