Robert Chvatal, Katarina Kohlmayer: Πιστεύουμε ακράδαντα στις προοπτικές της συνένωσης Allwyn-ΟΠΑΠ

Η Allwyn ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο μέσω της επιχειρηματικής συνένωσής της με τον ΟΠΑΠ, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ιδανική λόγω της ισχυρής οργανικής ανάπτυξης και των πρόσφατων εξαγορών της, με στόχο τη δημιουργία μιας κορυφαίας παγκοσμίως εταιρείας στον κλάδο της διασκέδασης και των τυχερών παιχνιδιών.



Σε αποκλειστική συνέντευξή τους ο Robert Chvatal, CEO της Allwyn, και η Katarina Kohlmayer, μέλος του Δ.Σ. της Allwyn και του ΟΠΑΠ, καθώς και CFO της KKCG, συζητούν για τους στρατηγικούς στόχους του deal, τον ρόλο της τεχνολογίας και το πώς η συνενωμένη εταιρεία θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους μετόχους. Επίσης, αναφέρονται στη δομή της συναλλαγής, στις σημαντικές προοπτικές του ομίλου και την επιλογή του Euronext Athens ως κύριας αγοράς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας.

