Ευριπίδης Αποστολίδης: O άνθρωπος που άφησε τα αστέρια Michelin της Αθήνας και έγινε σύμβολο της νέας γαστρονομικής εποχής στην Τήνο
Μια εκ βαθέων συνέντευξη για όλα όσα αποφεύγουμε να μιλήσουμε, αλλά πάντα βρίσκουμε μπροστά μας
Η κουβέντα μου με τον Ευριπίδη Αποστολίδη γνώριζα εξαρχής πως δεν θα μου χάριζε ένα εύκολο απόγευμα. Μπροστά μου είχα έναν άνθρωπο που γνωρίζω για πολλές δεκαετίες από την εποχή που το θεατρικό σανίδι ήταν η ίδια του η ζωή. Δέχθηκε να μου μιλήσει για όλα. Για τα δεκαεπτά χρόνια στην Σπονδή, για την απόφαση του να μετακομίσει μόνιμα στην Τήνο αλλά και την ζωή του στο νησί. Για την ελληνική κουζίνα και την εξέλιξη της, για την ίδια την γεύση και την ανάγκη διάσωσης του προϊοντικού μας πλούτου αλλά και για τα νέα του επαγγελματικά σχέδια στην Τήνο.
