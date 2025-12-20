Ο 8ος πιο… cool δρόμος στον κόσμο είναι στη Θεσσαλονίκη (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο 8ος πιο… cool δρόμος στον κόσμο είναι στη Θεσσαλονίκη (pics)

Το βρετανικό περιοδικό «Time Out» προτείνει... χαλαρά την ταπεινή οδό Ολύμπου για φαγητό, διασκέδαση και εξερεύνηση - Μαζί με αυτή αναδεικνύονται άλλα 6 τοπόσημα της Θεσσαλονίκης

Ο 8ος πιο… cool δρόμος στον κόσμο είναι στη Θεσσαλονίκη (pics)
Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η όψη της, η εικόνα της, η ατμόσφαιρα που εκπέμπει. Φυσικά και δεν έχει μεταμορφωθεί άρδην ούτε έχουν λυθεί τα ζωτικά προβλήματα των Θεσσαλονικιών. Αλλά δίπλα στα μεγάλα έργα της τελευταίας εξαετίας που αναδιαμορφώνουν τις υποδομές της και διευκολύνουν έτσι την καθημερινότητα των πολιτών, έρχονται νέες παρεμβάσεις στον ιστό της πόλης.
Παλιά εμβληματικά κτίρια ανακαινίζονται και ευρύτερες αναπλάσεις είτε αναπτύσσονται ή ξεκινούν οσονούπω αλλάζοντας με μικρές πινελιές το χρώμα της πόλης και φιλοδοξούν να αναδειχθούν σε νέα τοπόσημά της. Κοντά στην αλλαγή του χρόνου, με το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων, μεγάλων και μικρών, η Θεσσαλονίκη επανασυστήνεται στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες της, αλλά πριν απ’ όλα στους ίδιους τους κατοίκους της.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης