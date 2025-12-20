Ο 8ος πιο… cool δρόμος στον κόσμο είναι στη Θεσσαλονίκη (pics)
Ο 8ος πιο… cool δρόμος στον κόσμο είναι στη Θεσσαλονίκη (pics)
Το βρετανικό περιοδικό «Time Out» προτείνει... χαλαρά την ταπεινή οδό Ολύμπου για φαγητό, διασκέδαση και εξερεύνηση - Μαζί με αυτή αναδεικνύονται άλλα 6 τοπόσημα της Θεσσαλονίκης
Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η όψη της, η εικόνα της, η ατμόσφαιρα που εκπέμπει. Φυσικά και δεν έχει μεταμορφωθεί άρδην ούτε έχουν λυθεί τα ζωτικά προβλήματα των Θεσσαλονικιών. Αλλά δίπλα στα μεγάλα έργα της τελευταίας εξαετίας που αναδιαμορφώνουν τις υποδομές της και διευκολύνουν έτσι την καθημερινότητα των πολιτών, έρχονται νέες παρεμβάσεις στον ιστό της πόλης.
Παλιά εμβληματικά κτίρια ανακαινίζονται και ευρύτερες αναπλάσεις είτε αναπτύσσονται ή ξεκινούν οσονούπω αλλάζοντας με μικρές πινελιές το χρώμα της πόλης και φιλοδοξούν να αναδειχθούν σε νέα τοπόσημά της. Κοντά στην αλλαγή του χρόνου, με το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων, μεγάλων και μικρών, η Θεσσαλονίκη επανασυστήνεται στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες της, αλλά πριν απ’ όλα στους ίδιους τους κατοίκους της.
