Joti Rana (FTSE Russell): Θα υπάρξουν σημαντικές εισροές κεφαλαίων στην Ελλάδα και νέες αναβαθμίσεις

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (από Αναπτυγμένη Αναδυόμενη) στον δείκτη FTSE Equity Country Classification παρουσίασε ο επικεφαλής Διακυβέρνησης και Πολιτικής για την περιοχή της Αμερικής του FTSE Russell, Joti Rana, στην ομιλία του στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.Η απόφαση του FTSE Russell για αναβάθμιση της Ελλάδας ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο και θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2026.Όπως είπε ο Joti Rana, η αναβάθμιση μπορεί να μην αλλάξει άμεσα την εικόνα της ελληνικής αγοράς, ωστόσο θα λειτουργήσει ευεργετικά μακροπρόθεσμα, καθώς αφενός θα αυξήσει τις εισροές κεφαλαίων και αφετέρου μπορεί να προκαλέσει ένα “φαινόμενο ντόμινο” οδηγώντας σε νέες αναβαθμίσεις της χώρας.«Κατά τη στιγμή της αναταξινόμησης, δεν αναμένεται να δούμε ουσιώδη αλλαγή στην εισροή ή εκροή κεφαλαίων» είπε. «Ο λόγος πίσω από αυτό είναι ότι η ελληνική αγορά έχει μεγαλύτερο βάρος στους αναδυόμενους δείκτες μας. Αλλά οι αναδυόμενοι δείκτες έχουν ελαφρώς λιγότερα περιουσιακά στοιχεία που τους παρακολουθούν.Όταν η Ελλάδα μεταβεί στις ανεπτυγμένες αγορές, θα έχει ελαφρώς μικρότερο βάρος, αλλά σημαντικά υψηλότερα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούν αυτά τους δείκτες.Έτσι, αρχικά θα υπάρξει μία ισορροπία και ίσως δούμε μια μικρή αύξηση στις εισροές με βάση αυτά τα δεδομένα.Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για την Ελλάδα να είναι μια ανεπτυγμένη αγορά, επειδή τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στις ανεπτυγμένες αγορές αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από τα περιουσιακά στοιχεία στις αναδυόμενες αγορές.Με την πάροδο των ετών, όταν η Ελλάδα καθιερωθεί ως ανεπτυγμένη αγορά, θα δείτε σημαντικές εισροές κεφαλαίων προς την Ελλάδα.Ο FTSE είναι ο πρώτος πάροχος δεικτών που κάνει αυτό το βήμα αναταξινόμησης.Στη συνέχεια, θα έχετε και άλλους ανταγωνιστές μας, όπως οι MSCI και S&P, να ακολουθούν γρήγορα.»Ο Joti Rana, επικεφαλής Διακυβέρνησης και Πολιτικής για την περιοχή της Αμερικής του FTSE Russell μετείχε στο πάνελ με τίτλο «Η υπόθεση των ελληνικών μετοχών», στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Το 27ο Capital Link Invest in Greece Forum είναι το μακροβιότερο συνέδριο για επενδύσεις στην Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.«Από τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως»

Όπως τόνισε ο Joti Rana, η αναβάθμιση της Ελλάδας αποτελεί επισφράγιση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.«Αυτή η αναταξινόμηση αποτελεί αξιοσημείωτη ανατροπή για την ελληνική αγορά μετοχών, ειδικά μετά την υποβάθμιση της σε αναδυόμενη αγορά από τους κύριους παρόχους δεικτών» είπε.«Στο τέλος Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ο ελληνικός δείκτης σημείωσε άνοδο 70%. Είναι ένας από τους δείκτες με την καλύτερη απόδοση -σε επίπεδο χώρας- στο παγκόσμιο benchmark μας.Τα τελευταία πέντε χρόνια, από το 2020 μέχρι σήμερα, ο ελληνικός δείκτης σημείωσε άνοδο 200%. Και πάλι, είναι ένας από τους δείκτες με την καλύτερη απόδοση που έχουμε.Άρα, είναι φυσικό βήμα για την Ελλάδα να μεταβεί από το επίπεδο της αναδυόμενης σε ανεπτυγμένη αγορά, χάρη στην οικονομική σταθερότητα που έχει ενσωματωθεί στην αγορά.»Η «πτώση» των 6Όπως διευκρίνισε ο Joti Rana, η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς είχε ως αποτέλεσμα να “κοπούν”, καταρχάς, έξι ελληνικές εταιρείες από τον δείκτη. Ωστόσο, οι οριστικές αποφάσεις για το πόσες και ποιες εταιρείες θα συμπεριληφθούν θα ληφθούν με βάση τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών τον Ιούνιο του 2026.«Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 33 τίτλους στον παγκόσμιο δείκτη αναδυόμενων αγορών μας. Όταν μεταβεί στις ανεπτυγμένες αγορές, προβλέπεται, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ότι θα έχει 27 μετοχές.Έξι από τις μικρότερες μετοχές δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις μεγέθους.Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα “μεσαίου μεγέθους ψάρι” σε μια “μεσαίου μεγέθους λίμνη” στον δείκτη αναδυόμενων αγορών μας.Η δομή του δείκτη αναδυόμενων αγορών μας καθορίζεται σε περιφερειακή βάση. Οι ελληνικές μετοχές έχουν συγκριθεί με άλλες αναδυόμενες ευρωπαϊκές μετοχές, όπως της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και της Ισλανδίας.Ως αποτέλεσμα αυτού, υπάρχουν σημαντικά μεγαλύτερες θέσεις για αυτές τις ελληνικές μετοχές και έτσι 33 είναι διαθέσιμες ή επιλέξιμες για τον δείκτη αναδυόμενων αγορών.Όταν η Ελλάδα μεταβεί σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, θα βρίσκεται σε μια “μεγαλύτερη λίμνη” και θα συγκρίνεται “με μεγαλύτερα ψάρια”.Θα συγκριθεί με εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, γερμανικές εταιρείες, γαλλικές εταιρείες, ισπανικές εταιρείες κ.λπ.Εμείς κατατάσσουμε τις εταιρείες με βάση την πλήρη κεφαλαιοποίηση της αγοράς και στη συνέχεια βάζουμε όρια (cut- off levels). Για αυτό, προς το παρόν βλέπετε μόνο 27 μετοχές. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται σε δεδομένα από το τέλος Ιουνίου 2025. Προφανώς, οι αριθμοί θα αλλάξουν.»Όπως διευκρίνισε ο Joti Rana, θα υπάρξει ενημερωμένη πρόβλεψη των ελληνικών μετοχών που θα είναι επιλέξιμες με βάση τα οικονομικά δεδομένα των εταιρειών στα τέλη του έτους. Τα αποτελέσματα αυτά θα δημοσιευτούν τον Μάρτιο του 2026, ωστόσο οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών που θα είναι διαθέσιμα στα τέλη Ιουνίου του 2026.